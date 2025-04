Giro de 180º en las nominaciones con el cambio de mecánica de 'Supervivientes'

Tras la última expulsión, 'Supervivientes' sigue su rumbo con una nueva ronda de nominaciones. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez avisaba al principio de la gala que esta no iba a ser como las anteriores. El presentador anunciaba un giro de 180º que podría cambiarlo todo.

Y es que, por primera vez en esta edición, los concursantes de Playa Furia y Playa Calma no serán los únicos que podrán nominar. También lo harán los habitantes de Playa Misterio, que siguen en Honduras a la espera de poder regresar al concurso. Así, Manuel González, Makoke, Nieves Bolós y Gala Caldirola también tendrán voz y voto en unas nominaciones más decisivas que nunca.

| Mediaset

De hecho, ellos han sido los primeros en nominar. Makoke ha iniciado mostrándose muy clara y nominando a Joshua debido a los tensos enfrentamientos que han tenido. Gala Caldirola ha hecho lo propio con Carmen Alcayde y Nieves Bolós a Almácor. Más sorprendente ha sido la decisión de Manuel González, que aunque había enterrado el hacha de guerra con Montoya, ha decidido nominarlo.

Sus votos se unirán al del resto de concursantes, lo que podría causar un terremoto en las nominaciones. Antes de nominar, ambas playas han realizado un juego de líder que ha alzado a Anita Williams y Damián Quintero como ganadores.

En Playa Furia, parecían tener un nominado muy claro: Laura Cuevas ha sido el objetivo de la mayoría de sus compañeros. "Para mí es la persona que menos contribuye", añadía Borja González. También recibía los votos de Koldo Royo y Álex Adrover.

Por su parte, Joshua Velázquez y Álvaro Muñoz Escassi nominaban a Koldo. "Me lo ha pedido", revelaba directamente el ex jinete. Laura Cuevas votaba a Borja, con quien dice no sentir afinidad y "aburrirse un poquito" con él.

"Yo quiero darle un descanso a Koldo", apuntaba la líder del grupo, Anita Williams. El cocinero ya empalma varias semanas siendo el nominado del grupo y, por ello, ha decidido nominar directamente a alguien que no había salido a la palestra: Álex Adrover. "No hablo mucho con él y creo que es una persona que no se moja mucho, no da su opinión", sentenciaba la ex de Montoya.

Algo similar ha pasado en el equipo de Playa Calma. Carmen Alcayde ha sido la nominada del grupo, recibiendo el voto de Almácor, Pelayo Díaz y el de ya expulsada Gala Caldirola. "Pensaba que ya nos estábamos entendiendo pero el discurso sobreactuado de esta gala me ha dejado...", confesaba el estilista, que no ha acabado de encajar con la periodista.

"Montoya tiene un gran tirón y le van a salvar, así que le nomino a él", aseguraba el karateka, que se había alzado como líder de la gala. Así, cuatro nuevos concursantes se enfrentan a la votación de la audiencia para jugarse su permanencia en 'Supervivientes'.

Álex Adrover, Montoya, Carmen Alcayde y Laura Cuevas son los nuevos nominados y, uno de ellos, deberá abandonar el concurso el próximo jueves.