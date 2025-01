El equipo de 'La Isla de las Tentaciones' tiene que intervenir por lo vivido con Alba

Alba se ha convertido en la gran protagonista de los primeros episodios de 'La Isla de las Tentaciones'. Especialmente tras descubrir que Aída, una antigua amiga suya, es la tentadora que ha captado la atención de su pareja, Gerard. Una coincidencia inesperada, pero que ha desencadenado un torbellino emocional.

En el estreno de 'La Isla de las Tentaciones', Alba dejó uno de los momentos más virales del programa al enfrentarse a Gerard. La joven pronunció la ya icónica frase: "¿A ti te parece normal un coño en tu nunca?". Un comentario que surgió después de que la joven viera imágenes de Gerard con Aída subida en sus hombros en la piscina de la villa.

En el segundo episodio de 'La Isla de las Tentaciones', la tensión no ha hecho más que aumentar. Gerard, molesto por la reacción de Alba anteriormente, tomó una decisión que complicó aún más la situación: eligió a Aída para la primera cita. Esto provocó una explosión de ira por parte de Alba, que abandonó abruptamente el set de grabación, visiblemente afectada.

"Tú tienes que ver que a mí no me tienes que dar órdenes ni faltarme al respeto de la manera en la que lo hiciste", le dijo Gerard a Alba mientras colocaba el collar rosa a Aída. Un gesto que no solo enfureció a Alba, sino que también sirvió como advertencia sobre la posible ruptura de su relación.

| Mediaset

"Pues me voy a ir, me has faltado el respeto otra vez. ¡Me quiero ir!", exclamó Alba mientras se dirigía hacia la playa, incapaz de contener su frustración. Fue necesaria la intervención de Sandra Barneda, que trató de calmarla y evitar que tomara decisiones impulsivas: "Alba, respira y siéntate por favor. No me hagas esto, que nos vamos a ir juntos de aquí y que esto te sirva para aprender. Tranquila, que te sigo queriendo", intentó consolarla Gerard.

A pesar de las palabras de Gerard, la ansiedad de Alba no hizo más que intensificarse durante la ceremonia, llegando al punto en que el equipo del programa tuvo que intervenir. "Respira, respira", le suplicó Ana, una de sus compañeras, al verla al borde de un ataque de nervios. Sandra Barneda también se mostró preocupada por la concursante: "Alba, ¿qué ocurre? Alba, vente conmigo".

La situación alcanzó un punto crítico cuando Alba, en un gesto poco habitual dentro del formato, rechazó por completo tener una cita con los solteros de la villa. "Ella está siendo atendida por el equipo", aseguró Sandra Barneda. Además, pidió a sus compañeras que estuvieran a su lado: "Os pido por favor que la apoyéis, esto es más fuerte de lo que pensabais".

Por su parte, Gerard admitió haberse preocupado por la reacción de Alba, aunque justificó su decisión: "No era mi intención hacerla sentir así. Lo que he hecho (elegir a Aída para la primera cita) no creo que esté mal hecho, pero me he quedado muy preocupado".