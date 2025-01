L'equip de 'La Isla de las Tentaciones' ha d'intervenir pel que ha passat amb Alba

Alba s'ha convertit en la gran protagonista dels primers episodis de 'La Isla de las Tentaciones'. Especialment després de descobrir que Aída, una antiga amiga seva, és la temptadora que ha captat l'atenció de la seva parella, Gerard. Una coincidència inesperada, però que ha desencadenat un torbament emocional.

En l'estrena de 'La Isla de las Tentaciones', Alba va deixar un dels moments més virals del programa en enfrontar-se a Gerard. La jove va pronunciar la ja icònica frase: "A tu et sembla normal un cony al teu clatell?". Un comentari que va sorgir després que la jove veiés imatges de Gerard amb Aída pujada a les seves espatlles a la piscina de la vila.

En el segon episodi de 'La Isla de las Tentaciones', la tensió no ha fet més que augmentar. Gerard, molest per la reacció d'Alba anteriorment, va prendre una decisió que va complicar encara més la situació: va triar Aída per a la primera cita. Això va provocar una explosió d'ira per part d'Alba, que va abandonar abruptament el set de gravació, visiblement afectada.

"Tu has de veure que a mi no m'has de donar ordres ni faltar-me al respecte de la manera en què ho vas fer", li va dir Gerard a Alba mentre col·locava el collaret rosa a Aída. Un gest que no només va enfurismar Alba, sinó que també va servir com a advertència sobre la possible ruptura de la seva relació.

| Mediaset

"Doncs me'n vaig, m'has faltat al respecte una altra vegada. Me'n vull anar!", va exclamar Alba mentre es dirigia cap a la platja, incapaç de contenir la seva frustració. Va ser necessària la intervenció de Sandra Barneda, que va intentar calmar-la i evitar que prengués decisions impulsives: "Alba, respira i seu, si us plau. No em facis això, que ens n'anem junts d'aquí i que això et serveixi per aprendre. Tranquil·la, que et continuo estimant", va intentar consolar-la Gerard.

Malgrat les paraules de Gerard, l'ansietat d'Alba no va fer més que intensificar-se durant la cerimònia, arribant al punt en què l'equip del programa va haver d'intervenir. "Respira, respira", li va suplicar Ana, una de les seves companyes, en veure-la al límit d'un atac de nervis. Sandra Barneda també es va mostrar preocupada per la concursant: "Alba, què passa? Alba, vine amb mi".

La situació va arribar a un punt crític quan Alba, en un gest poc habitual dins del format, va rebutjar completament tenir una cita amb els solters de la vila. "Ella està sent atesa per l'equip", va assegurar Sandra Barneda. A més, va demanar a les seves companyes que estiguessin al seu costat: "Us demano si us plau que la recolzeu, això és més fort del que pensàveu".

Per la seva banda, Gerard va admetre haver-se preocupat per la reacció d'Alba, tot i que va justificar la seva decisió: "No era la meva intenció fer-la sentir així. El que he fet (triar Aída per a la primera cita) no crec que estigui mal fet, però m'he quedat molt preocupat".