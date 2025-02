Se descubre toda la verdad detrás del fichaje de Carlo Costanzia por 'Supervivientes'

El estreno de la nueva edición de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y la productora sigue cerrando a su fichaje estrella. Se trata de Carlo Costanzia que, pese a ser padre hace tan solo unos meses, estaría dispuesto a viajar a Honduras en unas semanas. Pese a que ya tendría firmado el precontrato, aún habría unos problemas que aún no asegurarían su participación en 'Supervivientes'.

Ha sido Marta Riesco quien ha desvelado la gran noticia: "Una persona ha pasado pruebas médicas, se ha reunido hasta tres veces con la productora, ha habido un precontrato firmado. Pero tienen una misión muy complicada, porque ya no es con una persona, sino con dos personas, que también se están reuniendo. La persona que ha dicho a la productora "quiero ir sí o sí, quiero vivir esa aventura" es Carlo Costanzia".

"Después de habernos puesto a parir, haber desmentido múltiples informaciones...", añadía la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. "Querían meter a Jeimy, pero dijo Alejandra Rubio que por encima de mi cadáver", aclaraba María Patiño.

| Mediaset

De este modo, el principal problema actualmente sería Alejandra Rubio: "Le ha dicho que si va a 'Supervivientes' se rompe la relación. La productora, que sabe que sería estrella de cartel de 'Supervivientes', que está haciendo: reuniéndose también con Alejandra Rubio y Terelu Campos. Terelu dice que no no no no", añadía Marta Riesco.

"Alejandra Rubio ha dicho que no porque acaban de ser padres y no quieren malos rollos, pero Carlo Costanzia, en vez de bajarse, sigue hablando con la productora. Con su pareja diciéndole que no quiere que vaya ha pasado las pruebas médicas, ha firmado un precontrato y se ha reunido con las condiciones. La cuestión es que la reunión es para convencer a Alejandra Rubio con que no va a haber ni un problema si va a 'Supervivientes'", explicaba la colaboradora.

Recordamos que 'Supervivientes' ya ha arrancado su promoción en Telecinco con la intención de estrenarse a principios de marzo. Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas de los jueves, mientras que Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.