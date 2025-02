Comunicado de Elena Tablada tras filtrarse su participación en 'Supervivientes'

Nos encontramos ante la cuenta atrás para el comienzo de 'Supervivientes' y muchos nombres ya empiezan a sonar como posibles candidatos. Justo la semana pasada los cuatro presentadores promocionaban la nueva temporada de 'Supervivientes' y lanzaban varias pistas sobre esta nueva edición como el supuesto fichaje de Montoya para esta nueva isla.

Desde el programa de 'Ni que fuéramos' también han querido destapar algunos nombres. Lo hacía Marta Riesco en una exclusiva destripando la identidad de cinco nuevos posibles concursantes. Entre ellos, Carlo Costanzia, algo que ya se publicó y que Alejandra Rubio, su novia, desmintió; Alba Rodríguez, la novia de Gerard en 'La isla de las tentaciones' y Elena Tablada.

"Una persona que ha sido totalmente catapultada en todos los platós, ha hablado de su madre, de su ex, del otro ex, ha hecho una terapia psicológica de cara al público. Esta persona ya ha pasado las pruebas médicas y se tira del helicóptero a no ser que pase algo de última hora, Elena Tablada", adelantaba Marta Riesco.

| Europa Press

Así, según adelantaba la colaboradora, Elena Tablada seguiría los pasos de su ex, Javier Ungría, que ya se presentó en la pasada edición. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que María Patiño ha apuntado que este fichaje es en consecuencia a los problemas económicos que la celebritie podría estar pasando.

No ha pasado ni una hora para que la diseñadora de joyas contestara a esta supuesta participación. Lo ha hecho a través de sus redes sociales desmintiendo esta exclusiva y arremetiendo contra Marta Riesco. "Es pisar tierra ibérica y comenzar con las banalidades, el trajín y las mentiras... ¿Pero esta señora quién es? ¡Por dios y por la virgen!", empezaba reaccionando.

"Que pereza tener que, 20 años después, seguir desmintiendo bretes", proseguía escribiendo Tablada. "Ya para matar al perro y que se acabe la rabia, JAMÁS ha entrado en mis planes participar en ningún programa de supervivencia", ha aclarado ante estas informaciones.

"Bastante supervivió mi familia en su día y sobrevivo a diario para hoy no tener la necesidad de separarme de mis hijas. Para eso y poder emplear mi tiempo en ayudar a personas que realmente necesitan sobrevivir", ha sentenciado.

| @hellentablada

Aun así, declara que respeta profundamente a la gente que decide ir a este programa: "Que conste que respeto a cada persona que decida ir, pero no es mi caso. Me voy a tirar de la guagua andando", ha sentenciado con cierta ironía.