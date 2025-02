Telecinco da la sorpresa con el primer anuncio sobre el regreso de 'Supervivientes'

Ahora sí, el regreso de 'Supervivientes' a Telecinco con una nueva edición ya es una realidad. Tras muchos días de especulaciones, la cadena ha lanzado la primera promo del regreso de su reality estrella. Lo hace, además, repitiendo su cuarteto de presentadores tras el éxito de la anterior edición.

De este modo, Jorge Javier Vázquez sigue al frente de las galas de los jueves de 'Supervivientes'. Por su parte, Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.

"¿Estás preparado para vivir la mayor de las aventuras? Una aventura donde los elementos desafían cuerpo y mente. Donde lo humano batalla con lo divino y el Caribe hace de su calma y su furia todo un misterio. Arranca la cuenta atrás para el estreno de 'Supervivientes'", han dicho los presentadores en la promo lanzada durante la gala de 'GH DÚO'.

| Mediaset

No obstante, los presentadores no han dado detalles sobre el estreno: "Queda lo que tiene que quedar, lo justo y necesario, se estrena cuando le toca", decía Jorge Javier Vázquez. Laura Madrueño tampoco quería avanzar nada: "Me voy en poquito, ya estoy haciendo las maletas, me queda poquito"

No obstante, algunos rumores han apuntado a que el estreno de 'Supervivientes' será la primera semana de marzo. Sorprende teniendo en cuenta que tan solo quedaría un mes y 'GH DÚO' sigue en plena emisión con la repesca. Sin embargo, sería una fecha parecida a la del año pasado, cuando arrancó a mitad de marzo.

De este modo, con este cuarteto de presentadores, Telecinco pretende repetir el éxito de 'Supervivientes' de la anterior edición. La temporada medió un gran 20,2% de share y casi 1,5M de espectadores. De hecho, la final subió al 22,1% y 1.677.000 fieles con la proclamación como ganador de Pedro García Aguado.

No obstante, aún queda por conocer si Telecinco volverá a apostar por una versión de 'Supervivientes All Stars', como hizo el año pasado. El formato reunió durante los meses de junio y agosto a los mejores concursantes de la historia, culminando con Marta Peñate como ganadora. En audiencias, también funcionó con un 18,8% y 1,3M de seguidores.