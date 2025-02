Carmen Borrego responde tras el posible fichaje de Terelu Campos por 'Supervivientes'

En los últimos días, ha surgido con fuerza el rumor de que Terelu Campos podría convertirse en una de las grandes sorpresas de 'Supervivientes'. A raíz de que 'De Viernes' desvelase que uno de sus colaboradores pondrá rumbo a Honduras, los rumores han cogido cada vez más fuerza. Es por ello que su hermana, Carmen Borrego, ha sido consultada en 'Vamos a ver' sobre esta cuestión y su respuesta no ha pasado desapercibida.

Esta especulación ha generado asombro, especialmente porque Terelu Campos tiene comprometida su participación en una obra de teatro que se estrenará a finales de abril. Con fechas ya establecidas, parece complicado que pueda formar parte del reality de manera integral.

Además, hace unas semanas, la propia Terelu Campos aseguró que no se veía capaz de enfrentarse a una experiencia como la que vivió el año pasado Carmen Borrego en 'Supervivientes'. No solo por los desafíos extremos que implica la convivencia en la isla, sino también por los problemas de salud que ha manifestado en diversas ocasiones. Pese a que su fichaje sigue sin confirmarse, distintos medios y programas como 'Ni que fuéramos' han seguido especulando con la idea de verla en la aventura de los Cayos Cochinos.

| Telecinco

Ante la creciente expectación, Pepe del Real aprovechó la presencia de Carmen Borrego en 'Vamos a ver' para preguntarle directamente sobre el tema. "Oye, han dicho que tu hermana igual se animaba a ir a 'Supervivientes 2025'", le planteó el periodista en directa.

La reacción de Carmen Borrego fue evasiva, evitando dar una respuesta suficientemente clara que desmintiera o confirmara el rumor: "Ahí sí que no tengo ni la menor idea". Lo que sí dejó claro es que, tras su propia experiencia en 'Supervivientes' el año pasado, no aconsejaría a su hermana que aceptara el reto. "No le animaría a ir", comentó entre risas la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Adriana Dorronsoro, copresentadora del club social de 'Vamos a ver', intervino para cerrar la conversación con un comentario que avivó aún más la incertidumbre: "Bueno, nunca se sabe".