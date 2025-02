Javier Ungría confiesa por qué Elena Tablada no irá a 'Supervivientes'

Javier Ungría se aventuró el año pasado y puso rumbo a la aventura de 'Supervivientes'. Este año existían rumores sobre una supuesta participación de Elena Tablada, su ex, hasta desde el programa 'Ni que fuéramos' se aventuraron a confirmar su salto del helicóptero. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la diseñadora de joyas lo desmintió pocos segundos después en sus redes sociales.

Pese a esto, Telecinco continúa confirmando los concursantes que viajarán a Honduras el próximo 6 de marzo. Sin embargo, algunos de los nombres que se rumoreaban ya han desmentido su supuesto fichaje en el reality, como Elena Tablada o Carlo Costanzia.

"Bastante supervivió mi familia en su día y sobrevivo a diario para hoy no tener la necesidad de separarme de mis hijas. Para eso y poder emplear mi tiempo en ayudar a personas que realmente necesitan sobrevivir", expresó en un comunicado. Tras estas declaraciones, Javier Ungría no ha dudado en confesar el motivo real por el que su ex no va a poner rumbo a Cayos Cochinos.

| Telecinco, Europa Press, tveo.e-noticies.cat

El exmarido de la influencer ha declarado ante los medios qué opina ante la negativa de Elena Tablada: "Yo la vería de concursante, la verdad. Creo que podría hacer un buen papel. Lo que pasa es que entendiendo que al haber estado el año pasado yo, bueno...", expresó el ex superviviente.

"Me imagino que si no hubiese ido yo el año pasado... A lo mejor, habría más posibilidades de que fuese. Pero tal vez eso le frena", asegurando que el motivo principal por el que no irá como superviviente es por su fichaje del año pasado.

Hasta rememoró su paso por el reality de supervivencia. "Es una experiencia muy real. Hay gente que piensas que lo va a hacer genial y no lo hace bien. Y gente que te da la sorpresa", advirtió antes de volver a pronunciarse con mayor profundidad sobre el motivo real tras la negativa de Tablada.

"Yo no tengo ningún problema. Me imagino que es un problema de egos", detalló Javier Ungría dejando entrever que aseguró que el único motivo por el que Elena Tablada no participará en 'Supervivientes' es su fichaje del año pasado.