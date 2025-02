Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' con unas palabras directas para Anabel Pantoja

Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, y la presión mediática a la que está sometida ha afectado considerablemente en su actitud con la prensa. A la espera de una resolución sobre el caso, la familia ha salido de Canarias, trasladándose a Sevilla y posteriormente a Córdoba, donde reside y trabaja como fisioterapeuta David Rodríguez. Desde su llegada, Anabel Pantoja se ha refugiado en la casa de los padres de David Rodríguez, sin intención de salir hasta que sea necesario.

En 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha señalado el impacto que la situación ha tenido en la actitud de Anabel Pantoja: "Está contrariada con todo. No son conscientes de la dimensión que tiene todo esto. La jueza no ha determinado nada. A Anabel todo le sienta mal. Nunca ha tenido una buena relación con la prensa, siempre ha sido bastante 'borde' y cuando le ha interesado ha sido más simpática. Ahora, desde luego, está sacando su parte más desagradable".

Por su parte, Sandra Aladro también ha respaldado las declaraciones de Antonio Rossi: "Tanto es así que cuando llegó a Córdoba se encerró en casa de los padres de David. No tiene intención de salir hasta que no sea necesario precisamente porque está incómoda con la presencia de los medios. A pesar de ser Anabel Pantoja, no está acostumbrada". Además, ha destacado el cambio en la actitud de su madre, Merchi, que o ahora refleja la misma crispación que Anabel Pantoja.

Además, Joaquín Prat ha querido intervenir en el debate y brindarle una recomendación a la influencer: "Nadie aguanta un marcaje tan exhaustivo por parte de la prensa y sobre todo ante una noticia así. Pero, incluso, siendo positiva, este marcaje no es agradable".

El presentador de 'Vamos a ver' le ha sugerido manejar la presión de una manera diferente: "Es por eso que yo le recomiendo a Anabel Pantoja que cambie de actitud. Es decir, no tiene que ser la más simpática del mundo, basta con que no diga nada y ya está. Yo no contesto a las preguntas y punto. Un poco la actitud que ha tenido su madre Merchi durante todos los días que la niña estuvo ingresada".

Además, Sandra Aladro ha puesto de relieve la actitud de David Rodríguez ante la difícil situación: "Pero, incluso, su pareja, David, no pierde la sonrisa. Él ha estado en el foco todos estos días y ha dejado de hablar y de contestar, pero es un chico bastante agradable, enfrentándose a las preguntas incómodas".