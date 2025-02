Escassi da la sorpresa con su defensora en 'Supervivientes': no será Sheila Casas

Con la atrás regresiva en marcha para el estreno de 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi reapareció en 'De Viernes' para compartir su regreso a Honduras. Una entrevista en la que también tuvo tiempo para hablar sobre su relación con Sheila Casas. De hecho, 'De Viernes' fue testigo meses atrás de sus declaraciones sobre su mediática ruptura con María José Suárez.

"Tengo la espinita clavada, me fui muy triste cuando tuve que abandonar. Estuve como once semanas, fue trágico para mí", recordó Álvaro Muñoz Escassi, refiriéndose a su participación en 'Supervivientes' en 2009. En aquella edición, tuvo que dejar el reality debido a una lesión en la pierna tras una caída, un desenlace que le dejó un sabor amargo a pesar de haberse ganado el cariño del público.

Ahora, con más experiencia y una nueva mentalidad, Álvaro Muñoz Escassi asegura sentirse preparado para el reto. "Ya sé a lo que voy", afirmó, aunque también reconoció que con el paso del tiempo su cuerpo no responde igual: "Ahora me lo tomaría con más calma. Como soy un poco hiperactivo, siempre quería hacerlo todo", confesó sobre su primera participación en 'Supervivientes'.

| Mediaset

Sobre quién lo respaldará en plató, Álvaro Muñoz Escassi sorprendió con su elección: "Quiero que me defienda Bibiana Fernández, aunque ella aún no lo sepa", comentó con humor en 'De Viernes'. En cuanto a su relación con Sheila Casas, aseguró que atraviesan un gran momento: "Todo el día pasan cosas con Sheila. Me lo paso muy bien con ella".

Sin embargo, su regreso a la isla supone un desafío también para su relación: "Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella. Que su novio se vaya a 'Supervivientes', le cuesta". A pesar de ello, Álvaro Muñoz Escassi no duda en que su historia de amor seguirá fortaleciéndose y no descarta la posibilidad de dar un paso más en la relación.

"Sobre todo porque estamos muy bien, nos queremos mucho. Pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. Me parece que, cuando vuelva, la relación estará como más fortalecida. Me va a ver y va a saber lo que hay", concluyó, ilusionado por volver a 'Supervivientes' y enfrentarse de nuevo a la aventura.