Polémica en 'Gran Hermano' por los comentarios de Aurah Ruiz que han ofendido a muchos

Aurah Ruiz, una de las concursantes de 'GH DÚO', ha vuelto a estar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre su fobia a ganar peso. Durante la noche del 4 de enero, la influencer hizo comentarios que muchos han considerado insensibles y gordofóbicos. Unas palabras que han provocado una ola de críticas en redes sociales.

En plena conversación con sus compañeros de 'GH DÚO', Aurah Ruiz afirmó: "Vanessa tiene fobia a atragantarse y yo tengo fobia ponerme gorda, tengo gordofobia. Yo estoy traumatizada". Estas palabras reavivaron la indignación de los espectadores, quienes recordaron actitudes similares en su participación en realities anteriores, como 'GH VIP 6'.

En aquella ocasión, Aurah Ruiz ya generó controversia por comentarios hacia su compañera Miriam Saavedra que fueron calificados como despectivos. "Si te comes todo, Miriam, no sé cómo no pesas 120 kg" y "Vas a engordar tú sola, Miriam", fueron algunas de las frases que provocaron el rechazo de la audiencia. Ahora, muchos consideran que la influencer no ha aprendido de sus errores y sigue mostrando actitudes que fomentan el estigma hacia las personas con sobrepeso.

| Mediaset

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar. Los seguidores de 'GH DÚO' han tachado a Aurah Ruiz de insensible y han pedido a la producción que tome medidas ante este tipo de comentarios que consideran dañinos y fuera de lugar.

Además de sus declaraciones, muchos recuerdan que durante su paso por 'GH VIP 6', Aurah Ruiz mostró un comportamiento que fue percibido como manipulador y despectivo hacia algunos de sus compañeros. Muchos espectadores han señalado que Aurah Ruiz utilizaba comentarios hirientes para crear tensiones y conflictos dentro de la casa, lo que parece estar repitiéndose en esta nueva edición de 'GH DÚO'.

Por el momento, la producción de 'GH DÚO' no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido. Sin embargo, la actitud de Aurah Ruiz ya está marcando una de las primeras grandes polémicas de esta edición. Se suma a la protagonizada por Óscar Landa, que también ha lanzado varios comentarios machistas en las últimas horas.