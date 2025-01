L'audiència de 'GH DÚO' es posiciona entre Álex Ghita i Manuel Cortés en l'expulsió

Maica Benedicto, Álex Ghita i Manuel Cortés començaven la cinquena gala de 'GH DÚO' a la palestra. Un d'ells estava destinat a convertir-se en el tercer expulsat oficial d'aquesta edició, seguint els camins de Vanessa Bouza i Ana Herminia.

Una llista de nominats que ha anat disminuint al llarg de la setmana. Primer va ser Sergio Aguilera, salvat (en una divertida salvació a l'estil nipó) en el debat del passat diumenge. El següent va ser Miguel Frigenti, salvat amb un discret percentatge al 'Límit 48h'.

Durant la gala, Carlos Sobera ha donat a conèixer el nom del tercer salvat. Maica Benedicto s'ha lliurat de l'expulsió. Ha estat en ple enfrontament amb Manuel Cortés, a qui ha acusat de fals i de posar-li bona cara però criticar-la a les seves esquenes. "Moltes gràcies a aquestes persones que em donen suport i m'entenen", ha exclamat la jove, que ha passat una setmana dura pel tema de la neteja, ja que molts companys no acaben de creure-la.

| Mediaset

Això ha deixat el duel entre dos enemics declarats: Álex Ghita i Manuel Cortés. Tots dos han protagonitzat més d'una bronca aquesta setmana, on l'ex d'Adara Molinero l'acusava de "despertar-se" ara que està nominat.

Després de la salvació de l'ex concursant de 'GH 19', Carlos Sobera ha anunciat uns últims minuts per acabar de decidir el duel. Encara que durant tota la setmana, un dels percentatges despuntava amb més del 50% dels vots, el duel s'ha intensificat en reduir-se a dos els nominats. Encara que els percentatges han arribat a acostar-se una mica, no hi ha hagut 'sorpasso' i Carlos Sobera ha procedit a anunciar l'expulsat.

Finalment, l'audiència ha pres partit per Manuel Cortés, condemnant Álex Ghita a l'expulsió. Per al deportista no ha estat una sorpresa, ja que portava tota la setmana demanant ser expulsat. "M'han fet un gran favor", ha assegurat Álex Ghita, que no ha tingut un concurs fàcil. "He passat una nit molt dolenta"