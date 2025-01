Así han sido las primeras nominaciones de 'GH DÚO', con seis concursantes expuestos

Los concursantes de 'GH DÚO' se han enfrentado a las primeras nominaciones. Por primera vez, los concursantes han podido votar a una pareja para salir a la palestra y enfrentarse a la audiencia. Antes de las nominaciones, los concursantes de 'GH DÚO' han jugado a una prueba para descubrir que puntos tenían para nominar.

Cabe destacar que Miguel Frigenti y Álex Ghita no han podido nominar en 'GH DÚO' al conseguir cero puntos durante el juego. Además, tras ganar la prueba de inmunidad en la gala de estreno, Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera no han podido ser nominados. Al igual que Aurah Ruiz, pero, en esta ocasión, es porque es una infiltrada y no es concursante oficial, por lo que Ana Herminia ha repartido sus puntos en solitario.

De este modo, la primera en nominar en 'GH DÚO' ha sido Ana Herminia, que ha decidido dar dos puntos a Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina. La razón ha sido por una discusión con Aurah Ruiz, la que por el momento es su pareja: "No tengo nada en contra de ellos, pero hay cosas que no. Ha sido como si me lo hicieran a mí".

| Mediaset

Justo después era el turno de Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera. Al igual que su compañera, daban dos puntos a Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina: "Estoy un poco desconcertados con ellos", justificaba Manuel Cortés. Los otros dos eran para Miguel Frigenti y Álex Ghita: "Me gustaría empezar una relación más con Frigenti, por lo que es de rebote, pero no me ha gustado como Álex Ghita se ha portado con Marieta", explicaba el concursante.

En cuanto a Óscar Landa y Maica Benedicto, han decidido dar sus tres puntos en la primera nominación de 'GH DÚO' a Ana Herminia. "Es la persona con la que menos hemos hablado, pese a que nos parece encantadora. Es por descarte porque como Aurah es inmune y no la queríamos tocar", explicaba el joven.

Por su parte, María Sánchez y Dani Santos también daban un punto al trío de "los vanessos". "No querría nominar a Romina, pero yo con Javi y Vanessa no he charlado mucho", explicaba la concursante. Sus otros tres puntos han ido directamente a Ana Herminia: "No hay mal rollo, pero no sentimos feeling", revelaba Dani Santos.

| Mediaset

Posteriormente, José María Almoguera y Jeimy Báez han cerrado las nominaciones de 'GH DÚO'. Tres puntos han sido para Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina: "Ya han estado aquí mucho tiempo y han vivido su experiencia", justificaban. Los otros tres puntos también eran para Maica Benedicto y Óscar Landa, por la misma razón.

Finalmente, Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina hacían estrategia para no intentar salir nominados. Decidían dividir sus seis puntos, dando tres a Ana Herminia y otros tres a José María Almoguera y Jeimy Báez.

De este modo, Ana Herminia era la primera nominada con 9 puntos, mientras que el trío de Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina también subían con 8 puntos. Sin embargo, los miembros de la suite como inmunes podían meter a una persona en la lista. Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera han decidido incorporar a Álex Ghita.