Carlos Sobera desvela el secreto de 'GH DÚO': el nombre de una concursante infiltrada

La tercera edición de 'GH DÚO' ha arrancado con intensidad y muchas sorpresas, desde intensas discusiones entre los concursantes hasta intentos de abandono. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ha sido la revelación de que hay un infiltrado en la casa. Se trata de una persona que deberá llevar a cabo varias misiones secretas sin ser descubierta por los demás.

Cada nueva edición de 'GH DÚO' incluye cambios y novedades para mantener la intriga tanto entre los concursantes como entre la audiencia. En esta ocasión, uno de los giros más sorprendentes ha sido la incorporación de un infiltrado. A pesar de que se había adelantado la existencia de este "agente secreto", no fue hasta este domingo cuando Carlos Sobera reveló quién estaba cumpliendo esta misión especial.

"Dentro el confe está el infiltrado para revelar su identidad", anunció Carlos Sobera antes de conectar con la casa. La cámara mostró las piernas y tacones de una mujer, para luego descubrir a la persona en cuestión. "El infiltrado es Aurah Ruiz", dijo el presentador de 'GH DÚO'.

| Mediaset

Aurah Ruiz se mostró nerviosa pero emocionada por su rol en 'GH DÚO': "Nerviosa, pero bien", confesó ante Carlos Sobera, quien le recordó que sus compañeros aún desconocen su verdadera identidad. "Bueno, pues yo soy la persona infiltrada en esta casa y mis compañeros piensan que estoy concursando como uno de ellos. No lo saben evidentemente, es un secreto", reveló Aurah Ruiz, dejando claro que su misión es engañar a todos los demás participantes.

"Aurah es infiltrada, no es concursante",afirmó Carlos Sobera, confirmando la noticia. La conversación continuó con Aurah explicando lo bien que se ha integrado en el grupo. "Yo me divierto y creo que los tengo muy engañados. Se me va bien meterme en el papel aunque es la primera vez que lo hago, pero se me da bien", dijo.

Además, bromeó sobre su habilidad para este tipo de tareas. Aurah Ruiz sugirióque podrían contratarla como actriz debido a lo bien que estaba desempeñando su papel de infiltrada.