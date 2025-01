Així han estat les primeres nominacions de 'GH DÚO', amb sis concursants exposats

Els concursants de 'GH DÚO' s'han enfrontat a les primeres nominacions. Per primera vegada, els concursants han pogut votar una parella per sortir a la palestra i enfrontar-se a l'audiència. Abans de les nominacions, els concursants de 'GH DÚO' han jugat a una prova per descobrir quants punts tenien per nominar.

Cal destacar que Miguel Frigenti i Álex Ghita no han pogut nominar a 'GH DÚO' en aconseguir zero punts durant el joc. A més, després de guanyar la prova d'immunitat en la gala d'estrena, Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera no han pogut ser nominats. Igual que Aurah Ruiz, però, en aquesta ocasió, és perquè és una infiltrada i no és concursant oficial, per la qual cosa Ana Herminia ha repartit els seus punts en solitari.

D'aquesta manera, la primera a nominar a 'GH DÚO' ha estat Ana Herminia, que ha decidit donar dos punts a Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina. La raó ha estat per una discussió amb Aurah Ruiz, la que per ara és la seva parella: "No tinc res en contra d'ells, però hi ha coses que no. Ha estat com si m'ho fessin a mi".

Just després era el torn de Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera. Igual que la seva companya, donaven dos punts a Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina: "Estic una mica desconcertat amb ells", justificava Manuel Cortés. Els altres dos eren per a Miguel Frigenti i Álex Ghita: "M'agradaria començar una relació més amb Frigenti, per la qual cosa és de rebot, però no m'ha agradat com Álex Ghita s'ha portat amb Marieta", explicava el concursant.

Quant a Óscar Landa i Maica Benedicto, han decidit donar els seus tres punts en la primera nominació de 'GH DÚO' a Ana Herminia. "És la persona amb qui menys hem parlat, tot i que ens sembla encantadora. És per descart perquè com Aurah és immune i no la volíem tocar", explicava el jove.

Per la seva banda, María Sánchez i Dani Santos també donaven un punt al trio de "els vanessos". "No voldria nominar a Romina, però jo amb Javi i Vanessa no he xerrat gaire", explicava la concursant. Els seus altres tres punts han anat directament a Ana Herminia: "No hi ha mal rotllo, però no sentim feeling", revelava Dani Santos.

Posteriorment, José María Almoguera i Jeimy Báez han tancat les nominacions de 'GH DÚO'. Tres punts han estat per a Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina: "Ja han estat aquí molt de temps i han viscut la seva experiència", justificaven. Els altres tres punts també eren per a Maica Benedicto i Óscar Landa, per la mateixa raó.

Finalment, Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina feien estratègia per no intentar sortir nominats. Decidien dividir els seus sis punts, donant tres a Ana Herminia i altres tres a José María Almoguera i Jeimy Báez.

D'aquesta manera, Ana Herminia era la primera nominada amb 9 punts, mentre que el trio de Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina també pujaven amb 8 punts. No obstant això, els membres de la suite com a immunes podien posar una persona a la llista. Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera han decidit incorporar a Álex Ghita.