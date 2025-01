Adara Molinero dice lo que muchos piensan de la actitud de Álex Ghita en 'GH DÚO'

Álex Ghita no ha tenido el mejor comienzo en la casa de 'GH DÚO'. El concursante ha vivido momentos difíciles en sus primeras horas, marcado por un duro enfrentamiento con Marieta Díaz y su dificultad para encontrar su lugar entre sus compañeros. Esta situación ha llevado a Álex Ghita personal a reflexionar abiertamente sobre su experiencia en el concurso.

"No sabía que esto era tan duro. Me gusta tener todo controlado, me pensaba que esto iba a ser divertido, esto te vuelve la cabeza loca", confesaba Álex Ghita, quien ha encontrado apoyo en Miguel Frigenti, su pareja de concurso.

Sin embargo, las palabras de Álex Ghita no pasaron desapercibidas fuera de la casa, especialmente para Adara Molinero. Desde el plató del debate de 'GH DÚO' analizó la actitud de su expareja con contundencia. "Es así cincuenta, cincuenta", decía inicialmente.

| Mediaset

"No se soporta ni a él mismo, por eso dice que está en una cárcel, porque no puede parar, está continuamente intentando hacer cosas porque no se aguanta a él mismo. Por otro lado, hay que ser un poco víctima para ganarse al público", expresó Adara Molinero, dejando entrever que su comportamiento podría estar calculado para convencer al público de 'GH DÚO'.

Además, Adara Molinero no dudó en señalar que la participación de Álex Ghita en 'GH DÚO' no era casual. "Lleva intentando durante diez años venir a un programa. Estuvo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', luego hizo el casting de 'La isla de las tentaciones'".

"Ha escrito a muchísimos famosos y luego borraba el mensaje, compulsivamente como hizo conmigo. Pero qué pasó, que al final la tonta del culo fui yo y, al final, caí, es así", reveló Adara Molinero, destacando el interés de Álex Ghita por alcanzar la fama.

Recordamos que Adara Molinero ya había reaccionado a las palabras de Álex Ghita en sus redes sociales: "Estoy destrozada con lo que está pasando. Si estáis viendo el 24 horas, entenderéis a lo que me refiero. Parece una broma todo, de lo surrealista que está siendo".