Sale a la luz la relación actual de Andrea y Joel tras 'La Isla de las Tentaciones'

Andrea y Joel han sido una de las parejas más comentadas de 'La Isla de las Tentaciones', especialmente tras la intensa hoguera de confrontación que acaban de protagonizar. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro ha generado gran expectación entre los seguidores del reality. Es por ello que muchos han intentado averiguar qué ha sucedido con ellos después de la experiencia en República Dominicana.

Recordamos que Joel fue el primero en caer en la tentación con Nataly, protagonizando varios besos y encuentros en el jacuzzi. Sin embargo, tras muchas lágrimas, Andrea decidió sucumbir a los encantos de Borja e incluso llegaron a dormir juntos. Sin embargo, contra todo pronóstico, la pareja decidió abandonar junta 'La Isla de las Tentaciones'.

"Te amo, tío. No te quiero perder, te lo juro, no te quiero perder por nada del mundo", dijo Joel ante Sandra Barneda antes de asegurar que se quería ir junto a Andrea. La joven, por su parte, le dio más misterio al asunto: "Me he dado cuenta de que le quiero un montón, pero es que me ha decepcionado tanto...". Sin embargo, finalmente decidía irse de 'La Isla de las Tentaciones' con Joel: "Aunque me ha hecho llorar mucho, le quiero a él y le elijo a él".

| Mediaset

De este modo, Kiko Matamoros ha sido el encargado de desvelar el estado sentimental de la pareja en 'Ni que fuéramos', sorprendiendo a muchos seguidores del reality con su revelación. "A día de hoy, Joel y Andrea están juntos y felices. Muy felices, muy felices", ha asegurado el colaborador, dejando claro que de verdad han logrado superar la prueba de 'La Isla de las Tentaciones' y han consolidado su relación sentimental.

Cabe destacar que Telecinco emitirá el habitual reencuentro seis meses después de todas las parejas de la edición una vez finalizada la emisión de los programas grabados en República Dominicana. Además, posteriormente, los protagonistas también se volverán a reencontrar en un debate en directo de 'La Isla de las Tentaciones' presentado por Sandra Barneda. Será entonces cuando Andrea y Joel desvelen como ha sido su relación tras abandonar juntos 'La Isla de las Tentaciones'.