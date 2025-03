'Supervivientes 2025' estrena palapa con unas nominaciones inesperadas

Laura Madrueño ha vuelto a emocionarse al volver a pisar la palapa. 261 días después del final de la pasada edición, que vio a Pedro Aguado alzarse como ganador, la luz ha vuelto a encenderse en Honduras. Este es su tercer año como presentadora pero su ilusión y pasión por 'Supervivientes' no ha disminuido en ningún momento.

Por ello, a Laura Madrueño se le han escapado las lágrimas al regresar a ese lugar que tantas alegrías le ha dado. También ha sido la primera vez que los nuevos concursantes pisan la palapa, el lugar que les verá vivir sus momentos más tensos. "No me lo creo, me he emocionado mucho al entrar a este sitio que he visto tantas veces en la tele", explicaba Makoke, que ha reconocido que la imaginaba "más fea".

Sin embargo, los momentos de alegría han durado poco. Contra todo pronóstico, y tras enfrentarse a una prueba que les dividía en equipos, los supervivientes deberán enfrentarse a sus primeras nominaciones.

| Mediaset

Los ambientas ya han comenzado caldeados, con Jorge Javier anunciando las playas que ocupará cada equipo. Este año, 'Supervivientes 2025' cuenta con dos campamentos distintos: Playa Calma, que contará con más comodidades, y Playa Furia, con condiciones más extremas.

La ubicación de cada equipo se ha decidido por el tiempo de cada uno en la prueba, otorgándole la mejor playa al equipo blanco. De esta forma, Damián Quintero, Almácor, Pelayo Díaz, Ángela Ponce, Nieves Fit, Gala Caldirola, Rosario Matews y Beatriz Rico ocuparán Playa Calma. El Equipo Negro, formado por el resto de concursantes, ocupará la playa con peores condiciones.

La prueba también ha servido para conocer a los dos primeros líderes de cada tribu. Un título de mucha responsabilidad puesto que, además de llevarse la inmunidad, también deben nominar de forma directa a uno de sus compañeros. Por ser los más rápidos, Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero se alzan como los primeros líderes de la edición.

Tras esto, ha comenzado las nominaciones del Equipo Blanco. El nominado del grupo ha sido claro: la actriz Beatriz Rico ha sido nominada por la mayoría de sus compañeros. Rosario, Ángela, Almácor, Gala y Rosario le han otorgado su voto alegando que es "la que menos se ha integrado" y a la que ven "más débil anímicamente".

| Mediaset

Por su parte, Beatriz Rico ha asegurado que "se le hacía muy difícil nominar", aunque terminaba decantándose por Gala Caldirola. "No creo que mi voto signifique que salga", ha declarado. Nieves Fit ha sido el otro voto contra la mayoría, nominado a Almácor por afinidad.

Como líder, Damián Quintero ha nominado directamente a Rosario Matews, alegando que es "la que peor tiempo ha hecho en la prueba". De esta forma, Beatriz Rico y Rosario Matews se convierten en las nominadas de Playa Calma.

En el equipo Negro, los votos también han sido bastante unánimes. La mayoría de sus compañeros han apuntado hacia Samya, a la que ven como la más débil por "no saber nadar". Alex, Koldo, Laura y Borja la han nominado a ella, mientras que Borja y Makoke han apuntado hacia Koldo, por ser también un concursante débil. Samya ha votado a Laura Cuevas, a la que admite que "no le llega".

Como líder, y aunque admite que le "quiere a su lado todo el concurso", Álvaro Muñoz Escassi ha nominado a Koldo. "Sé que la audiencia quiere que se quede", le decía mientras le nominaba.