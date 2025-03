Joaquín Prat no se corta y responde a unas acusaciones directas de Verónica Dulanto

Joaquín Prat ha entrado a responder a Verónica Dulanto tras lo ocurrido en 'Tardear' el día anterior. En el programa de sobremesa, la presentadora, junto a Kike Quintana, realizó unos comentarios sobre sus gestos y expresiones durante las conexiones entre 'Vamos a ver' y 'Tardear'. Es por ello que Joaquín Prat dejó clara su postura al despedirse del programa, en una intervención que no pasó desapercibida.

Cabe destacar que las conexiones entre ambos programas no están exentas de imprevistos, y esta vez no fue la excepción. Si la semana pasada el problema fue la falta de tiempo, que dejó a 'Tardear' fuera de pantalla con le inicio de Informativos Telecinco, en esta ocasión los inconvenientes fueron técnicos. En el tramo final de 'Vamos a ver', Joaquín Prat daba paso a Verónica Dulanto para que avanzara los contenidos de su espacio, pero el sonido le jugó una mala pasada.

En medio de la conexión, el micrófono de Verónica Dulanto comenzó a fallar, hasta el punto de que su voz apenas se escuchaba correctamente. "Ay, ¿qué ha pasado? No se me oye me dicen. ¿Hola?", reaccionó la presentadora mientras intentaba ajustar su micrófono.

| Mediaset

Fue entonces cuando Joaquín Prat lanzó un comentario que pareció ir dirigido a las críticas recibidas el día anterior. "Es que luego dice Kike Quintana que pongo caras, coño, si es que no te estoy oyendo", expresó con sinceridad. Mientras tanto, Verónica Dulanto trataba de confirmar si la conexión se había restablecido: "¿No me oyes?".

Dado que los problemas de sonido persistían, Joaquín Prat optó por zanjar el asunto con una despedida directa. "Un beso Vero, no hemos escuchado nada", afirmó, dejando claro que la comunicación no había sido efectiva.

En un intento por suavizar la situación, Sandra Aladro intervino para aportar una solución práctica: "Mejor lo vemos luego". Finalmente, Joaquín Prat cerró el programa con su habitual despedida: "Feliz tarde, feliz miércoles de ceniza, se quedan con Informativos Telecinco".

En audiencias, este miércoles, 'Vamos a ver' fue líder de su franja de emisión con un 13,7% de cuota y 535.000 seguidores. Además, el programa de Joaquín Prat, que congregó 1.312.000 espectadores únicos, subió al 14,5% en target comercial.