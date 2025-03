Así ha sido el inesperado salto del helicóptero de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Como cada año, 'Supervivientes 2025' ha comenzado con unas de las pruebas más esperadas y queridas por su audiencia: el salto del helicóptero. Con los nervios a flor de piel, este nuevo reparto de supervivientes ha dado el salto previo al inicio de la aventura de sus vidas. Por supuesto, uno de los nombres que más intriga causaba era el de Terelu Campos.

La mítica colaboradora de Telecinco todavía no es concursante oficial de 'Supervivientes 2025', aunque sube con muchas ganas y una "misión especial" desconocida. Sin embargo, el fichaje estrella de esta edición cuenta con unas condiciones especiales. Por supuesto, Terelu Campos deberá vivir en las mismas condiciones que sus compañeros, sin embargo, podrá abandonar en cualquier momento y también evitar ese momento clave: el salto del helicóptero.

"¿Tú quieres tirarte del helicóptero?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez al inicio de la gala. Ella se mostraba dudosa, asegurando que no tenía claro lo que quería hacer. Sin embargo, al dársele la oportunidad de subirse al helicóptero, no lo dudaba. "Vamos allá", decía subiéndose al vehículo, sin tener todavía claro si se iba a tirar.

| Mediaset

Una vez en el aire, Terelu Campos hablaba de sus problemas físicos para nadar. "Tengo muchas dificultades que me impiden nadar como una persona normal, me puedo hundir", le explicaba a su viejo amigo Jorge Javier, llevando con orgullo su edad. Era en este momento que el presentador le desvelaba finalmente la misión secreta que deberá realizar.

"Eres el fantasma del futuro", le comunicaba el presentador catalán. "Todavía no eres concursante oficial pero si superas los 21 días que duró tu hermana, te convertirás en concursante y optarás al premio", le explicaba él. Entonces, le daba la mala noticia: "Hasta que no seas concursantes, no podrás saltar", le comunicaba, algo que parecía sentarle como un jarro de agua fría a Terelu.

Sin embargo, Terelu Campos no se iba a conformar con esta explicación. La concursante había cogido carrerilla y, caracterizada por su fuerte carácter, no iba a dejar que nadie dictara su destino. "Porque tú lo digas", le contestaba al presentador, quitándose los cascos y saltando al vacío.

Así ha sido el inesperado salto de la colaboradora, que ha pillado por sorpresa incluso a los presentadores. Tal y como ha asegurado, viene con ganas de enfrentarse 'Supervivientes 2025' y ha venido a darlo todo. Lo ha celebrado también su hermana, Carmen Borrego, que ha añadido entre risas que "ella saltó desde más alto".