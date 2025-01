Aurah Ruiz desvela ahora el problema de salud de Ana Herminia en 'GH DÚO'

Ana Herminia sigue dando de qué hablartras su salida de la casa de 'GH DÚO'. Tras sus duras palabras contra Javi Mouzo y que el propio programa tuviera que desmentirla, volvió a causar la polémica al conocerse su expulsión. "Es lo mejor para mi salud", le respondió a Carlos Sobera después de que le anunciara la decisión del público, dejando al programa en entredicho y sembrando la duda al espectador.

Actitud que volvió a repetir en distintas ocasiones durante su entrevista, forzando al programa a pararle los pies. "Me está matando la hipertensión", repitió e incluso llegó a negar con la cabeza cuando Carlos Sobera le dijo que se habían seguido las indicaciones de su cardiólogo. Una actitud muy criticada en redes y que obligó al presentador a invitarla a aclarar sus palabras.

| Mediaset

Fue especialmente llamativa su alusión a "un problema con la medicación" que le habían dado dentro de la casa, asegurando que "le había sentado mal". De hecho, llegó a excusar su actitud con Javi Mouzo al cambio de medicación, palabras que hicieron incendiar a la esposa del gallego, Vanessa Bouza.

Ahora, Aurah Ruiz, concursante infiltrada de esta edición y que pudo compartir unos días con Ana Herminia, ha arrojado algo de luz a la situación. "La trataron superbién", ha asegurado la canaria ante las preguntas de Ángela Portero, colaboradora de 'De Viernes. "En todo momento estuvo muy atendida y la medicación en la casa está totalmente pautada", ha asegurado, saliendo en defensa de 'GH DÚO'.

La ex-concursante, que protagonizó un intenso conflicto con Ángel Cristo Jr en 'Supervivientes', también ha compartido un inquietante momento que vivió junto a Ana Herminia. "Yo estaba con ella cuando le pusieron el tensiómetro", ha narrado. "Tenía la tensión tan alta que luego me lo puse yo porque no me lo creía. Era real," ha dicho en apoyo a su compañera, desvelando que sus problemas de salud eran más que reales.

| Mediaset

Aún así, la concursante infiltrada ha querido dejar muy claro que Ana Herminia ha estado muy bien atendida por los médicos del programa, a quién no entiende que ponga en duda. También se ha referido a su enfrentamiento con Javi Mouzo, aclarando que ella "no pensaba justificarla" y que ya había intentado hacerla entrar en razón. "En todo caso ha invadido tu espacio personal, pero no te ha golpeado", recuerda que le comentó.

Parece que, a pesar de la brevedad de su concurso, Ana Herminia todavía tiene muchas explicaciones por dar. Podrá hacerlo en el debate de esta noche, en el que será entrevistada por Ion Aramendi y podrá despedirse de sus excompañeros de 'GH DÚO'.