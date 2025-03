Alexia Rivas diu el que molts pensen del concurs de Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos ha tornat a ser la gran protagonista de la tercera gala de 'Supervivientes'. La col·laboradora va amenaçar amb abandonar, encara que va decidir posposar la seva decisió per més endavant. Al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre l'actitud de Terelu Campos i aquest intent d'abandonament de 'Supervivientes'.

"Tens sentiments trobats de veure si abandona i no em supera a mi?", li preguntava directament Joaquín Prat a Carmen Borrego. "A mi m'encantaria que ho superés, perquè, encara que jo vaig estar poc temps, a mi em va servir de molt i estic segur que a ella també li servirà.Vull que segueixi, però em fa cosa perquè sé que ho està passant malament. Estant allà estant bé és complicat, imagineu-vos si no et sents bé", responia la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, la nota contrària la posava Alexia Rivas: "Quan estàs allà no ho veus tan fàcil, però el cos aguanta. El cos, encara que creguis que no pots més, aguanta. El tema de la supervivència no ho està fent malament, m'ha semblat pitjor algunes queixes o algunes formes, com la resposta a Pelayo... No està sent una amazona, però tampoc li ho podem demanar".

"El que no podem fer és remarcar sempre les males formes de Terelu cap a Pelayo i no recalcar les males formes de Pelayo contra tots. Pelayo no és un ànima caritativa que només té problemes amb Terelu. Ell es queixa del que diu Terelu, però acte després li ho diu a una altra companya", defensava Carmen Borrego a la seva germana al plató de 'Vamos a ver'.

"Pelayo ho ha dit amb molta educació i de manera assertiva i acte seguit li va demanar disculpes. El que passa és que Pelayo s'ha atrevit a dir-li el que potser altres persones no s'han atrevit a dir-li. Simplement l'està tractant com els altres, perquè allà són tots iguals. Està fent coses bé, però també es queixa massa, algunes vegades contesta malament...", seguia amb la seva opinió Alexia Rivas.

"No sé quin programa estàs veient tu. Si la meva germana estigués tot el dia queixant-se la primera que ho diria hauria estat jo. La puc jutjar no com a germana, sinó com a concursant", responia amb contundència Alexia Rivas.

Per la seva banda, Alejandra Rubio també ha opinat sobre el concurs de Terelu Campos a 'Supervivientes': "La veig fenomenal. Algunes vegades pot donar la imatge més de queixosa o de drama queen, però crec que ens està sorprenent a tots. Es podria queixar molt més del que es queixa, però està intentant adaptar-se a la situació i estar el millor possible i de bon humor i graciosa. No em sembla just que diguis que està tot el dia queixant-se quan no és així". "Jo no he dit tot el dia, he dit en algun moment", concloïa Alexia Rivas.