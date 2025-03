Nominaciones de récord en 'Supervivientes' con la lista más larga de toda su historia

Tras la expulsión de esta semana, 'Supervivientes' vive unas nuevas nominaciones decisivas. Una ronda de nominaciones con un resultado que nadie podía prever. Y es que la tercera gala del reality de supervivencia ha hecho historia del formato con la lista de nominados más larga hasta ahora.

Normalmente, son 4 los concursantes que se enfrentan semanalmente a la decisión del público. Una mecánica que lleva siendo así desde hace años y en el que cada equipo nomina a dos de sus miembros. Sin embargo, esto no podido ser así en esta ocasión.

Todo ha sido como consecuencia de la grave infracción de las reglas que ha cometido uno de los equipos. Un castigo ejemplar que se le ha dado a los habitantes de Playa Furia por hacer trampas. Más concretamente, el equipo ha sido acusado de utilizar un mechero para encender el fuego.

| Mediaset

Por supuesto, 'Supervivientes' les ha puesto una sanción que afectaba a todo el equipo: la nominación conjunta. Por ello, Almácor, Damián Quintero, Montoya, Carmen Alcayde, Rosario Matew, Pelayo Díaz, Nieves Bolós, Gala Caldirola y Ángela Ponce no han podido jugar al juego de líder y son nominados directos.

Los que sí han podido hacerlo ha sido el otro equipo, el de Playa Calma. Tras una prueba de líder que ha necesitado de foto-finish, Anita Williams se ha alzado como la nueva líder. Tras ello, ha empezado la ronda de nominaciones.

Laura Cuevas ha sido la gran nominada del grupo. Makoke, Borja González, Álvaro Muñoz Escassi y Álex Adrover han escrito el nombre de la ex amiga de los Pantoja. Sin duda, Laura no está pasando por un buen momento en el concurso y no ha terminado de adaptarse a Honduras.

Por su parte, Joshua Velázquez ha nominado a Koldo Royo por ser el más flojo en las pruebas y Laura Cuevas ha apuntado hacia Borja porque "la nominó la semana pasada". Finalmente, como líder del grupo, Anita Williams se ha enfrentado a una dura decisión.

"No sé a quién nominar porque iba a nominar a Laura", explicaba Anita, que aseguraba que su voto era por supervivencia y no por convivencia. Finalmente, la joven ha nominado directamente a Koldo Royo. De esta forma, la lista de nominados lo conforman Laura Cuevas, Almácor, Koldo Royo, Damián Quintero, Montoya, Carmen Alcayde, Rosario Matew, Pelayo Díaz, Nieves Bolós, Gala Caldirola y Ángela Ponce.