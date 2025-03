Alexia Rivas dice lo que muchos piensan de la actitud de Terelu en 'Supervivientes'

Tan solo ha pasado una semana desde el inicio de la aventura, pero Terelu Campos se ha hecho a la isla de 'Supervivientes'. Fuera del momento de la gran tormenta, la colaboradora se ha sabido adaptar a las condiciones y también ha creado lazos con algunos compañeros. De hecho, 'Vamos a ver' ha analizado unas imágenes en las que Terelu Campos hablaba junto a Gala de su vida, incluso recordando que Carlo Costanzia acaba de finalizar su condena.

"Muy bien la suegra, que sabe perfectamente que día se hace efectivo el cumplimiento íntegro de la condena de su yerno", destacaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. Y es que, a partir de ahora, Carlo Costanzia podrá dormir en su casa y salir de España, algo que tenía prohibido legalmente.

"Para ella es muy importante, ten en cuenta que, como madre, aunque suene un poco machista, saber que tu hija está acompañada por las noches... Me encanta esta Terelu hablando con absoluta naturalidad de la vida de su hija, de su pareja y de su nieto, que normalmente no vemos. Cuando se le pregunta se pone tensa y me gusta muchísimo ese momento de absoluta naturalidad", explicaba Carmen Borrego.

| Mediaset

Antonio Rossi también opinaba en esa línea: "Ella sabe que a su hija no le hace mucha gracia y en esos momentos se le olvida. No es el foco en el que se pregunta, sino que lo aborda como lo abordaría cualquier persona. Es una cosa absolutamente normal".

"Allí llega un momento en el que no tienes más remedio que ser natural y hablar de tu vida con naturalidad. Son muchas horas del día y no es 'Gran Hermano' en el que te olvidas de las cámaras. Ella está hablando y sabe que la están grabando", explicaba Carmen Borrego.

Por su parte, Joaquín Prat también apuntaba que Terelu Campos ha escogido premeditadamente a esa compañera de 'Supervivientes' para mantener la conversación. "Lo hace con Gala que no sabe quien es Carlo, ni Alejandra o se hace la tonta... Probablemente se siente más cómoda hablando con alguien que no sabe todo", decía el presentador de 'Vamos a ver'.

Finalmente, Alexia Rivas ha dicho lo que muchos piensan de Terelu Campos: "Creo que esta actitud le beneficia mucho, me gusta verla así. De vez en cuando saca esa vena más altiva y se tienen que quitar esa coraza, si es una señora estupenda. La veo ahí y parece que está en Benidorm, tirada, hablando con una amiga y creo que es una señora tierna, cercana".