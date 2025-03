Alessandro Lequio dice lo que muchos piensan del trato a Terelu en 'Supervivientes'

Terelu Campos sigue siendo la gran protagonista de 'Supervivientes', pese a que oficialmente no es concursante. La colaboradora en las últimas horas ha protagonizado una discusión con Pelayo Díaz por las lentejas mientras cocinaban. Un tema que ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', con Alessandro Lequio como el colaborador más duro contra Terelu Campos.

"Creo que se pueden decir las cosas sin protestar y más cuando todos están teniendo un trato exquisito con ella. A mí hasta me parece que hay incluso una prudencia excesiva en todo lo que concierne a Terelu Campos, por parte de los concursantes y por parte de la organización. Ya está bien, ya está bien", ha asegurado Alessandro Lequio en 'Vamos a ver', diciendo lo que muchos espectadores opinan en 'Supervivientes'

Sin embargo, Terelu Campos en el plató del matinal también ha tenido a Kike Calleja como defensor: "Pelayo está forzando el enfrentamiento porque intenta buscar protagonismo de una forma absurda. La está criticando de cosas que no sabe, no tiene ni idea de como es fuera. Si la conociera realmente no diría algunas cosas que está diciendo".

Una opinión en la que ha estado en desacuerdo completamente Antonio Rossi: "No necesita saber como es fuera porque se está evaluando el concurso. A mí me da igual que fuera sea mejor o peor persona, lo que valoro es lo que estás haciendo en este momento. Y, efectivamente, están siendo muy condescendientes con Terelu Campos".

"Pelayo es el único que se atreve a decir lo que el resto piensa. El resto está con el freno de mano echado que no quieren decir nada", ha sentenciado Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. "Lo que le falla a Terelu Campos son las formas, que habla a todo el mundo por encima", añadía con dureza Alexia Rivas sobre su rol en 'Supervivientes'.

"Nadie entiende la figura de Terelu Campos y por eso quizás son extremadamente cuidadosos en todo. Eso de levantar el dedito y de creerse un poquito por encima de los demás es típico de ella", concluía Alessandro Lequio.