Pelayo Díaz estalla contra Terelu y le dice lo que todos piensan en 'Supervivientes'

Sin duda, Pelayo Díaz es uno de los concursantes más explosivos de esta edición de 'Supervivientes'. A lo largo de su carrera televisiva, el estilista ya ha demostrado ser alguien que no se calla nada y durante su paso por Honduras no iba a ser menos. En esta ocasión, ha protagonizado una enorme pelea con Terelu Campos.

Todo ha comenzado con un desencuentro con la comida, cuando Terelu Campos se ha quejado de que las lentejas que comen están demasiado duras. "Están tiernas, el caso es quejarse", le achacaba el estilista, visiblemente molesto. "No me jodas, Pelayo, tiernas no están", seguía quejándose la colaboradora, algo que ha terminado cabreando a Pelayo Díaz.

"Cuidado no te rompas un diente", le soltaba irónicamente después. Sin embargo, más adelante Pelayo Díaz se ponía serio y se dirigía a la presentadora muy cabreado. "A mi no me calientes, no me hables así y no me digas 'no me toques los cojones' porque yo te estoy tratando con respeto",le achacaba.

Aunque la Campos trataba de justificarse en que "solo era una expresión", ya se había desatado el enfado de Pelayo, que corría a desahogarse con el otro equipo. "Yo la estaba tratando como una madre pero encima, que no te tienes ni que levantar y te lo damos todo, te quejas", seguía el influencer, en bucle.

| Mediaset

A continuación, Pelayo Díaz sentenciaba el concurso de su compañera, a la que acusaba de señorita y no hacer nada. "No somos tus sirvientes. Aquí está tu pescadito, tus lentejas... y encima se queja. A mi si algo no me gusta intento no generar peor ambiente y si no te gusta, a pescar", seguía.

"Yo creo que ella está acostumbrada a tener servicio y está en la isla como si estuviera en una hamaca", concluía el estilista, muy contundente sobre la actitud de su compañera. Algunos de sus compañeros parecían darle la razón, como Nieves Fit, que asentía con la cabeza durante la discusión.

En el Oráculo de Poseidón, los concursantes han tenido la oportunidad de hablar del tema y tratar de zanjar esta pelea. "Yo no sé pescar y no soy ninguna señorita", le respondía entonces Terelu Campos, que acababa de enterarse del "traje" de Pelayo. "También podría tener en cuenta que yo los días de prueba me pongo la mitad de la comida porque ellos hacen la prueba, pero eso no importa", se quejaba ella.