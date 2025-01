Alba dice basta a 'La Isla de las Tentaciones' con una petición a la organización

La octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones' vivió este lunes uno de sus episodios más tensos y cargados de emociones con la llegada de las esperadas primeras hogueras. Todo ocurrió tras la salida de Ana y Fran, las noches de fiesta y las primeras citas. Ahora, las parejas se han enfrentado a las imágenes que revelarían cómo sus respectivos compañeros estaban viviendo la experiencia en las villas.

El momento más destacado de la noche fue protagonizado por Alba Rodríguez, que apenas horas después de comenzar el programa sufrió un ataque de ansiedad. La joven ha sido una de las participantes de 'La Isla de las Tentaciones' más polémicas de toda la edición, protagonizando la ya mítica frase "un coño en tu nuca". En esta ocasión, con una actitud más tranquila, pero visiblemente afectada, Alba visionó las imágenes de Gerard mostrando interés por una de las tentadoras.

Las declaraciones de Gerard dejaron a Alba sin palabras, pero no sin reacciones. "Yo no quiero continuar mi relación con él. Los bailes y los juegos me dan igual, pero todo el rato 'me gustas, me gustas'... Pues si te gusta, qué haces teniendo novia. Pensaba que tendría una tentación, pero nunca pensé que le gustaría una chica de verdad."

| Mediaset

Tras expresar su decepción de manera clara, Alba tomó una decisión contundente y realizó una petición formal a la organización de 'La Isla de las Tentaciones': "Yo no pinto nada aquí. Quiero una hoguera de confrontación con él. No necesito ver más, necesito explicaciones. Mi relación se acaba aquí".

De este modo, el cuarto episodio promete ser uno de los más impactantes de la temporada, ya que los espectadores podrían presenciar la hoguera de confrontación entre Alba y Gerard. Por las palabras de la joven, todo apunta a que la pareja podría abandonar 'La Isla de las Tentaciones' por separado. De ser así, no sería gran sorpresa, teniendo en cuenta que ya es conocido que en los próximos días entrarán dos nuevas parejas al reality como sustitutos por dos marchas.