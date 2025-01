Alba diu prou a 'La Isla de las Tentaciones' amb una petició a l'organització

La vuitena temporada de 'La Isla de las Tentaciones' va viure aquest dilluns un dels seus episodis més tensos i carregats d'emocions amb l'arribada de les esperades primeres fogueres. Tot va ocórrer després de la sortida de l'Ana i en Fran, les nits de festa i les primeres cites. Ara, les parelles s'han enfrontat a les imatges que revelarien com els seus respectius companys estaven vivint l'experiència a les viles.

El moment més destacat de la nit va ser protagonitzat per l'Alba Rodríguez, que poques hores després de començar el programa va patir un atac d'ansietat. La jove ha estat una de les participants de 'La Isla de las Tentaciones' més polèmiques de tota l'edició, protagonitzant la ja mítica frase "un cony en tu clatell". En aquesta ocasió, amb una actitud més tranquil·la, però visiblement afectada, l'Alba va visionar les imatges d'en Gerard mostrant interès per una de les temptadores.

Les declaracions d'en Gerard van deixar l'Alba sense paraules, però no sense reaccions. "Jo no vull continuar la meva relació amb ell. Els balls i els jocs m'és igual, però tot el temps 'm'agrades, m'agrades'... Doncs si t'agrada, què fas tenint nòvia. Pensava que tindria una temptació, però mai vaig pensar que li agradaria una noia de debò."

| Mediaset

Després d'expressar la seva decepció de manera clara, l'Alba va prendre una decisió contundent i va fer una petició formal a l'organització de 'La Isla de las Tentaciones': "Jo no pinto res aquí. Vull una foguera de confrontació amb ell. No necessito veure més, necessito explicacions. La meva relació s'acaba aquí".

D'aquesta manera, el quart episodi promet ser un dels més impactants de la temporada, ja que els espectadors podrien presenciar la foguera de confrontació entre l'Alba i en Gerard. Per les paraules de la jove, tot apunta que la parella podria abandonar 'La Isla de las Tentaciones' per separat. De ser així, no seria gran sorpresa, tenint en compte que ja és conegut que en els pròxims dies entraran dues noves parelles al reality com a substituts per dues marxes.