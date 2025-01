Adara Molinero reacciona a la forta discussió d'Álex Ghita i la seva mare

Després de convertir-se en el tercer expulsat oficial d'aquesta edició, Álex Ghita va dedicar unes dures paraules a la seva ex-parella, que s'havia passejat per diversos platós rajant d'ell. Referint-se a ell com a "despulla humana", Adara Molinero havia estat molt clara amb la mala opinió que mantenia del seu ex. Per això, el retrobament entre l'entrenador i Elena Rodríguez, mare de la jove, era un dels retrobaments més esperats de 'GH DÚO'.

I no va ser per menys, ja que vam poder veure Elena Rodríguez més alterada que mai, incapaç de mantenir la compostura davant la fredor de l'entrenador. "T'estic avisant, oblida't d'ella", l'amenaçava en directe mentre Ion Aramendi intentava calmar-la. "Ella encara no ha explicat tot el que deies de Carla Barber i Diego Matamoros", l'advertia. Tot i això, la discussió escalava fins al punt en què el presentador de 'GH DÚO' va haver d'intervenir per calmar-los.

Ara, era el torn d'Adara Molinero de pronunciar-se. La jove, òbviament, no s'ha mostrat satisfeta amb les imatges de la baralla, arribant a assegurar que "està en xoc" des d'aquell dia. "No tinc ganes de respondre-li, perquè és el que ell vol", ha assegurat l'ex-guanyadora de 'GH VIP'.

No obstant això, ha aprofitat la situació per, primerament, defensar la seva mare. "Ella és una dona molt respectuosa i educada", ha començat, amb algun xiulet al plató, "però es va veure desbordada i totalment dolguda", ha aclarit. "Si hagués estat aquí, l'hauria agafat i tret del plató perquè deixés de passar-ho malament", afirmava, mostrant-se afectada.

Després d'un petit vídeo resum de la baralla, Ion Aramendi li ha preguntat directament a Adara Molinero per la seva opinió. "La meva mare ha estat aguantant que digui barbaritats de mi i ja no podia més", ha començat. "Ell a sobre la provocava. Les seves formes, com la cridava "senyora", va treure el meu pare...", aclarava. "Va ser un cop baix. Un més dels seus".

| Mediaset

Encara que l'ex-Supervivent assegura que tot és una "estratègia" per seguir a televisió, no tothom opinava igual. "Ella també ha parlat del teu pare", li ha retret Alexia Rivas, que ha defensat Álex Ghita durant el concurs. "Que una persona de 60 anys es posi a l'altura de nois de 20 anys... em va semblar vergonyós", li ha acabat confessant la col·laboradora, que ha rebut aplaudiments del plató.

"Ella s'apunta a tot el que sigui parlar malament de mi", ha contestat Adara Molinero, que molt enfadada li ha cridat que "no estava parlant amb ella". Després d'un fort xiulet i un toc d'atenció del presentador de 'GH DÚO', Alexis Rivas li ha respost. "Sou molt baixes. No m'estranya com ets tu veient això", li ha etzibat, que a més li ha retret que "ha estat una col·laboradora pèssima, que només ha vingut a parlar de les seves intimitats".