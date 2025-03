Adiós a 'Next Level Chef', la fallida gran apuesta de Telecinco con un éxito oculto

Muy pocos fracasos en televisión son merecidos. Hay multitud de factores que pueden provocar que un programa no funcione, como una mala programación o una escasa promoción. En Telecinco, 'Next Level Chef' tenía elementos para funcionar, pero la mala situación de la cadena ha provocado que un formato competitivo y atractivo se despida por la puerta de atrás.

Porque el principal problema de Telecinco es haber perdido la capacidad de generar evento. Fuera de sus programas estrella, todos de la etapa anterior como 'Supervivientes' o 'La Isla de las Tentaciones', el público no sabe lo que se emite en Telecinco, porque no pasa por Telecinco. La cadena cuenta con una parrilla completamente alejada de lo que busca el espectador, con formatos de otra época, por lo que ni un proyecto de nivel consigue salvar los muebles.

| Mediaset

'Next Level Chef' tenía que llegar por todo lo alto, como el formato revelación de la temporada, pero se promocionó como un estreno más. Un ejemplo de buena promoción fue la llegada de 'La Voz' a Antena 3 tras cinco años en Telecinco, como un gran evento y con una conductora reconocible y querida.Tal vez 'Next Level Chef' no era la apuesta para arriesgar con una nueva presentadora, sino que era necesario apostar por u

n rostro que atrajese a la audiencia. Pese a que Blanca Romero ha estado a la altura de su papel, no se podía confiar todo el éxito de un programa en Roro.

De este modo, 'Next Level Chef' aterrizó en Telecinco el 8 de enero con un pobre 8,1% y 641.000 espectadores, arrancando a las 22h. Tras un estreno malo, su segunda entrega se hundió a un 5,5% y 447.000 seguidores, provocando que Telecinco retrasase su emisión al late night, llegando a arrancar a las 23:45h. Gracias a este nuevo horario y al arrastre de 'La Isla de las Tentaciones' en el access prime time consiguió subir en share, pero aun así no ha superado el doble dígito en ninguna entrega.

| Mediaset

Al igual que 'La Isla de las Tentaciones' es el gran éxito de la temporada, 'Next Level Chef' indudablemente es el gran fracaso. Sin embargo, al confiar todo su éxito en Roro, Telecinco también ha conseguido un pequeño éxito entre tanto mal resultado. Y es que 'Next Level Chef' ha sido todo un éxito en TikTok, consiguiendo 163.000 seguidores.

El talent show culinario llega a contar con un vídeo que supera los 30 millones de reproducciones protagonizado, obviamente, por Roro. Una vez más queda demostrado que el éxito en redes sociales no se puede trasladar tan fácilmente a la televisión.

Este miércoles 12 de marzo es la final de 'Next Level Chef'. Este miércoles acaba el show de Roro. Un formato que, lamentablemente nadie recordará, como muchos otros con posibilidades que se quedaron por el camino.