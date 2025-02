Paloma García-Pelayo se atreve contra 'Tardear' y Frank Blanco responde en directo

Paloma García-Pelayo ha desmentido una información sobre la princesa Leonor, difundida en exclusiva en 'Tardear'. El programa reveló que la heredera al trono fue sorprendida durante los carnavales de Salvador de Bahía. Mientras el barco Juan Sebastián Elcano, en el que se encuentra viajando como parte de su formación militar, hacía una escala en Brasil.

Todo esto basado en un relato de un fotógrafo brasileño que aseguró que hubo un momento de máxima complicidad entre ella y un chico que acabó en beso. Y en el magacín presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto han avalado esta información sin ninguna prueba gráfica, solo el testimonio del fotógrafo. Al parecer, los escoltas de Leonor le impidieron seguir fotografiando, le exigieron que borrara el material que había registrado y fue expulsado del recinto.

La noticia fue tratada en 'Y ahora Sonsoles', donde Paloma García-Pelayo desmintió la información difundida por 'Tardear' el día anterior. "Según la información que me han facilitado testigos presenciales, nunca hubo un beso", ha asegurado la periodista.

"En un primer momento, se dice que tiene el beso y se llega a asegurar que no sabía a quién estaba fotografiando. Si no lo sabes y es un foco general, es bastante cuestionable que él supiera que hay tal beso. Pero insisto: me confirman que no hay ningún tipo de beso", ha proseguido tajante la colaboradora. A pesar de ello, "Leonor está perfectamente preparada para no demostrar sentimientos en público tan claros independientemente de su juventud. No cometería esa torpeza, no lo haría", ha apuntado.

Además ha recriminado al fotógrafo y a la competencia que esto supondrá un antes y un después en la princesa: "A partir de ahora, va a ser muy difícil verla tan relajada y espontánea porque esto ha calado. El que se hable de un beso que no existe tiene consecuencias. No se puede hablar de un beso que no ha existido".

"Es un fotógrafo de otro país y que solo conocemos por las conexiones telefónicas que ha hecho. A mí me parece que periodísticamente no se sostiene. En la foto es evidente lo que hay y ella no está en una actitud tan, tan, tan cercana", ha añadido Paloma García-Pelayo.

Ante la impugnación, Frank Blanco respondió manteniendo la información proporcionada: "Tenemos en la competencia a gente que no hace más que decir que no hay beso, pues amigos: no es que no haya un beso, como mínimo hay dos", ha exclamado el presentador.