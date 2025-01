Primeras palabras de Isa Pantoja tras el ingreso de Alma, hija de Anabel Pantoja

Isa Pantoja ha retomado su labor como colaboradora en 'Vamos a ver' tras pasar un intenso fin de semana en Gran Canaria junto a su prima Anabel Pantoja. La situación familiar es delicada debido al ingreso de su sobrina, Alma, de menos de dos meses, en el Hospital Universitario Materno Infantil. La pequeña fue hospitalizada el jueves 9 de enero y, aunque su estado sigue siendo crítico, según el periodista Antonio Rossi, "no hay retrocesos, sino pasos significativos" en su evolución.

De este modo, Isa Pantoja ha querido respetar la privacidad que Anabel Pantoja ha solicitado, limitándose a expresar: "La situación ha sido un horror". En pleno embarazo de más de tres meses, Isa Pantoja ha compartido cómo la situación la ha impactado emocionalmente. "Esta situación es muy difícil para mí, y además estoy especialmente sensible por el embarazo, lo que hace que se me remuevan muchas cosas", añadía la joven en 'Vamos a ver'.

La familia Pantoja al completo se desplazó a la isla para apoyar a Anabel en estos duros momentos. Aunque Isa Pantoja y Kiko Rivera acompañaron a su prima por unas horas, ambos regresaron rápidamente a sus hogares. A pesar de la distancia, permanecen atentos a la evolución de Alma, quien, hasta el momento, no ha presentado signos de empeoramiento, algo que ha traído algo de alivio y esperanza al entorno familiar.

| Mediaset

Isa Pantoja reflexionó sobre el apoyo brindado y lo imprescindible de estar al lado de su prima. "En estos momentos una tiene que estar donde tiene que estar y tú puedes evitar entrar o ser vista, pero eso da igual porque al final creo que todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es estar apoyando a Anabel. En mi caso como prima, pero también porque entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella", explicaba.

Consciente del interés mediático generado, Isa Pantoja restó importancia a los rumores sobre posibles encuentros familiares. "Obviamente en estos momentos lo importante es la salud de la niña y por eso quiero agradecer a todas las personas que han mandado un mensaje a Anabel, a David (pareja de Anabel) y a mí también y sobre todo con el respeto que se ha tratado el tema, ya que las personas que me han preguntado, que han sido 7 personas contadas, no me han preguntado sobre lo que le pasa a la niña, sino que me han mandado mucho ánimo", explicó.

"Así que mil gracias por entender esa parte y no ponerme un compromiso. He sentido mucho cariño y así, me lo habéis trasladado para hacérselo llegar a mi prima y a David, que lo necesitan mucho", concluyó Isa Pantoja en 'Vamos a ver'.