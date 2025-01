'Vamos a ver' actualitza l'estat d'Isa Pantoja després d'un ensurt en ple embaràs

La família Pantoja torna a enfrontar-se a un moment complicat després de les recents notícies sobre la salut d'Alma, la filla d'Anabel Pantoja. En aquesta ocasió, ha estat Isa Pantoja qui ha alarmat els seus seguidors en compartir un inesperat problema de salut en el quart mes del seu segon embaràs. De fet, a 'Vamos a ver' han actualitzat el seu estat de salut després de l'ensurt.

"Avui he tingut un ensurt, estic a casa i estic bé", començava explicant Isa Pantoja al seu Instagram, visiblement tranquil·la després del que ha passat. La col·laboradora de 'Vamos a ver' va relatar com, a l'inici del dilluns, va patir un episodi que li va fer perdre el coneixement en una botiga. "He començat a sentir taquicàrdia, suor, com que em marejava", va explicar, afegint que aquest malestar es va produir després d'una baixada de tensió.

"Estava tot normal", va assegurar Isa Pantoja, qui, després de desmaiar-se, va mesurar immediatament els seus nivells de sucre per intentar esclarir el que havia passat. Encara que de moment no ha rebut un diagnòstic mèdic definitiu, va avançar que "ho consultaré amb el meu ginecòleg". La filla d'Isabel Pantoja també va compartir la seva reacció després del desmai: "Em vaig espantar en despertar-me perquè no sabia què m'havia passat, però em van donar Coca Cola i ja vaig millorar".

| Europa Press

Aquest episodi va deixar Isa Pantoja intranquil·la, encara que ho associa a problemes de tensió relacionats amb el seu estat d'embaràs: "Quina sensació més dolenta. És com que el pols s'accelera, et quedes sense forces, amb xiulets a les orelles, perds la vista i ja no recordes res", va relatar als seus seguidors.

D'aquesta manera, a 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro va ampliar detalls sobre l'estat de salut d'Isa Pantoja. "Isa s'està fent proves, però sembla que tot està bé i segurament ha estat una baixada de tensió", desvelava la periodista.

A més, es van mostrar imatges del moment en què Isa Pantoja es va sentir malament, on el seu marit, Asraf Beno, va reaccionar immediatament per auxiliar-la. Enmig d'una botiga d'ortopèdia, el jove la va asseure en una cadira i li va oferir aigua, ajudant-la a recuperar-se a poc a poc.