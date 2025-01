Sale a la luz el nuevo proyecto de Isabel Rábago tras ser despedida de Telecinco

Tras más de veinte años vinculada a Mediaset, Isabel Rábago se despidió en diciembre de su puesto en 'Vamos a ver', lo que marcó un giro inesperado en su trayectoria profesional. Pese a que la periodista decidió abordar los rumores sobre su salida a través de un comunicado, ha mantenido silencio respecto a los detalles de su próximo proyecto. Sin embargo, parece que su futuro inmediato podría estar lejos de los focos televisivos.

"Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención. Ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar", expresó en su comunicado, desmintiendo cualquier especulación sobre un despido por motivos disciplinarios.

Además, Isabel Rábago mencionó directamente a Joaquín Prat para negar una supuesta mala relación. "Quiero dejar muy claro que mi relación con Joaquín Prat es excelente igual que con el resto de los presentadores, Patricia Pardo, Verónica Dulanto. Igual que con el 95% de mis compañeros de plató, porque estoy súper orgullosa de trabajar a su lado", afirmó la periodista.

| Mediaset

Ahora, según ha adelantado El Confidencial Digital, Isabel Rábago habría decidido centrarse en su otra gran pasión: el derecho. La periodista, que completó hace unos meses el Máster de Acceso a la Abogacía y recientemente se colegió como abogada ejerciente, estaría apostando por esta nueva faceta profesional. Cabe recordar que Isabel Rábago inició sus estudios de derecho hace cinco años, compaginándolos con su trabajo en televisión, y ahora parece dispuesta a dedicarse plenamente a esta nueva etapa.

En este tiempo, la que fue colaboradora de Telecinco ha aprovechado para disfrutar de su vida personal, visitando destinos como Sevilla y Holanda. Aunque han surgido rumores sobre posibles ofertas televisivas de cadenas como Antena 3 o TVE, su prioridad actual sería consolidarse como abogada. Por lo tanto, Isabel Rábago habría dejado en un segundo plano cualquier posibilidad de regresar a los platós. De este modo, su decisión de iniciar una carrera en el ámbito jurídico marca un cambio significativo tras décadas dedicada al mundo televisivo.