El verdadero motivo por el que Marc Giró ha rechazado presentar las tardes de La 1

Desde hace ya un tiempo, circulan rumores sobre el fichaje de Belén Esteban, María Patiño y Marc Giró para revitalizar las tardes de La 1. Una información que las ex de 'Sálvame' negaron, pero dejaron las puertas abiertas. Mientras que Marc Giró no se ha pronunciado hasta ahora.

Lo que está claro es que Sergio Calderón, el nuevo director de TVE, ha confirmado que Torrespaña tiene previsto emitir un nuevo magacín diario en las tardes de La 1. Todo esto ocurre tras la cancelación de 'La Moderna' y el cambio de horario en sus series de ficción. Según ha confirmado en RTVE Responde, el nuevo programa "aunará entretenimiento y temas de servicio público que se abordarán con mucho humor, sentido de la diversión y responsabilidad".

De momento, se prevé que dicho formato comience a emitirse entre marzo y abril, cuando digamos adiós a 'La Moderna' y 'El Cazador'. No se conocen muchos más datos, pero lo que sí se sabe es que Marc Giró no será el encargado de la presentación en esta nueva etapa. Así lo ha confirmado en una entrevista.

| RTVE

"He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", asegura contundente el presentador en una entrevista para Comunicacio21. Una conversación que se incluirá en el próximo número de su edición en papel, pero avanzan estas declaraciones a través de su página web.

"Quiero continuar en RAC1", el presentador ha declarado estas palabras después de que En Blau anunciara que la emisora no contará con el presentador para la próxima temporada. "A mí no me consta que la próxima temporada no continúe, pregunten a dirección", ha insistido.

Así, el catalán ha avanzado que en las últimas semanas ha recibido una propuesta para presentar un programa en la franja de tarde de La 1, pero que ha optado por seguir su camino como locutor en RAC1 y como presentador en 'Late Xou con Marc Giró'.

Marc Giró cumple seis temporadas al frente de 'Vostè primer' de RAC1. En el último EGM, fue el programa más escuchado en Cataluña en la franja de 13 a 14 h obteniendo 90.000 oyentes, 3.000 oyentes más que 'El búnker' de Catalunya Ràdio.