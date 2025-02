La inesperada despedida de Marc Giró en 'Late Xou' en La 1 por un motivo de peso

Como es costumbre en el programa de 'Late Xou', Marc Giró comienza todas sus entregas hablando ante la cámara. Con su estilo único y mordaz, el presentador utiliza el monólogo inicial para comentar la actualidad, fusionando sátira y crítica social. Sin tapujos, no duda en expresar sus opiniones políticas, a menudo defendiendo abiertamente sus ideas de izquierdas.

Ayer, quiso hacer referencia a un artículo que le escribieron en un medio. El titular era 'Marc Giró, mientras dure' y sorprendentemente, a modo de comedia, acabó con la cabeza en una guillotina... Y no es para menos, ya que el presentador se quedó "pasmado" con ciertas palabras.

Entre otras cosas, el artículo declaraba que su cabeza sería "una de las primeras que rodarán tan pronto como la derecha de este país pise la Moncloa. Algo que ocurrirá en algún momento". Afirmación que le asombraba porque "ni que ahora en la Moncloa estuviera instalado Pablo Iglesias, el fundador del PSOE", aclaró.

| RTVE



"Entiendo que comparándolo a Donald Trump, por hacer una elipsis, el actual Gobierno parezca totalmente de izquierdas. Pero si lo comparamos con otros históricos[...] diría que a este Gobierno todavía le queda mucha margen de actuación a su izquierda. Pero mucho, mucho", aseguró.

Hasta no dudó en referirse a las audiencias e ironizar sobre su puesto: "Tanto dar la lata con las audiencias y ahora resulta que mi cabeza depende de una llamada de Moncloa. No me jodas. ¿En serio que esto está pasando en España?".

En ese momento, Judit Martín apareció como una verduga, empuñando una guillotina enviada por el Gobierno: "Sea tan amable de poner la cabecita en el agujero que me han llamado de la Moncloa para decapitarle. Según este informe acaba de citar a Pablo Iglesias. Esto no ha sentado nada bien, así que vamos a cortarle la cabeza cuanto antes mejor".

Marc Giró, sorprendido, acató las órdenes e introdujo la cabeza preguntando: "¿Pero ya ha llegado la derecha a la Moncloa, tan rápido?". Y hasta tuvo tiempo de declarar sus "últimos" deseos: "Yo lo último que quiero es presentar por última vez este programa. Bienvenides al 'LateXou'. ¡Empezamos!". "Esto puede ser mi último programa que a lo mejor me decapitan", sentenciaba.