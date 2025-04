Jarro de agua fría para Seyran tras descubrir la decisión de Ferit en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida',la tensión entre Seyran y Ferit alcanzó un nuevo punto crítico. La joven, inesperadamente, apareció en el gimnasio donde él se encontraba jugando al pádel junto a Pelin. Su presencia tomó a todos por sorpresa, obligando a Ferit a pedirle a su prometida que los dejara a solas.

Seyran no tardó en ir al grano en 'Una nueva vida': "¿Le has pedido matrimonio a Pelin?". Ferit, incómodo, intentó esquivar la pregunta asegurando que eso ya no le incumbía, pero Seyran no estaba dispuesta a irse sin una respuesta clara. Finalmente, él admitió la verdad sin rodeos: "¿Qué esperabas? ¿Que me pasara la vida llorando por ti?".

Estas palabras encendieron la ira contenida de Seyran, que respondió con dureza: "No eres un hombre, solo un niñato. No cumples tu palabra, no tienes juicio. Te pareces a tu abuelo... y a tu padre". Ferit, muy dolido por las acusaciones, no se quedó callado: "Muy pronto vas a decir que ojalá no te hubieras dejado llevar por tu orgullo, pero ya será demasiado tarde".

Seyran, con el corazón roto, le devolvió un comentario igual de contundente en 'Una nueva vida': "En tus ojos solo hay ira, celos y maldad". Ante este último golpe emocional, Ferit decidió poner fin a la conversación y la echó del gimnasio para regresar con Pelin. Sin embargo, antes de marcharse, Seyran le propinó una bofetada que dejó a todos sin aliento.

Días después, llegó el momento más esperado. En una sala presidida por una jueza, bajo la mirada atenta de los Korhan, los Ihsanli y la familia de Seyran, ambos protagonistas se sentaron frente a frente. El ambiente estaba cargado de tensión y emociones a flor de piel.

Mientras una melodía suave acompañaba el momento, los recuerdos se colaron en la escena: desde aquel primer encuentro hasta la boda obligada, pasando por los momentos más dulces y los más dolorosos. Todo volvía a su mente justo antes de tomar una decisión definitiva.

La jueza de 'Una nueva vida' fue clara: "¿Los dos quieren divorciarse?". Ferit respondió primero, con el peso de la mirada de su abuelo sobre los hombros: "Sí". Después, le tocó a Seyran, que, en lugar de contestar, guardó silencio con una mirada perdida que revelaba su lucha interna.