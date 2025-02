Evacuan al equipo de 'Y ahora Sonsoles' tras quedarse incomunicados por la nieve

El equipo de 'Y ahora Sonsoles' ha vivido en primera persona las duras consecuencias del temporal de nieve que ha azotado algunas zonas del país. Flavia Bertolini y César, reportera y cámara del programa de Antena 3, se quedaron atrapados en un pueblo de Burgos debido a una intensa nevada que dejó las carreteras intransitables. Afortunadamente, fueron auxiliados por una vecina que les ofreció refugio.

Todo ocurrió cuando ambos se dirigían a cubrir una información en Burgos y se vieron sorprendidos por la tormenta. Sonsoles Ónega dio paso a la conexión con su equipo para conocer de primera mano lo ocurrido. "Como están las cosas y lo sabe bien Flavia Bertolini, que no ha podido seguir avanzando precisamente por la nieve. Iba camino de Burgos y no ha llegado ¿Dónde te has quedado?", preguntó la presentadora.

Desde el lugar, la reportera de 'Y ahora Sonsoles' explicó las complicaciones a las que se habían enfrentado: "Ahora mismo estamos en Cerezo de Arriba. Es un pueblecito que se encuentra a un poquito más de una hora del norte de la provincia de Burgos, donde a esta hora ya ha caído una buena nevada".

| Atresmedia

Además, relató cómo una vecina llamada Eva les ofreció su ayuda en el peor momento. "Es un pequeño pueblo con vecinos cuanto menos amables, porque de camino aquí las carreteras estaban prácticamente intransitables. Incluso se estaban volviendo ya algo peligrosas y Eva nos ha tenido que tender su mano", explicaba la reportera de 'Y ahora Sonsoles'.

Por su parte, Eva explicó cómo vivió la situación: "Estábamos trabajando en casa y de repente han llamado Flavia y César a la puerta como en una película. Estaba nevando muchísimo, que no se veía casi ni el coche que tenemos aparcado delante de casa. Nos habéis pedido ayuda porque os habíais quedado literalmente tirados con el coche, o sea que aquí estamos".

Afortunadamente, la nevada no se prolongó demasiado, aunque su intensidad dejó el pueblo prácticamente incomunicado durante unas horas. "Ha sido una nevada muy intensa, muy corta, es verdad. En un par de horas, el pueblo se ha quedado casi incomunicado, pero la realidad es que ahora no está nevando, está casi saliendo el sol", relató la vecina, señalando que no recordaban una nevada similar en los últimos años.