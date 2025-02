Preocupación por Massiel tras confesar su lucha contra el cáncer en 'De Viernes'

La cantante Massiel ha hecho pública su batalla contra el cáncer de pulmón en una emotiva entrevista en 'De Viernes'. La artista protagonizó el scoop, en el que relató por primera vez la dura experiencia que ha pasado tras superar la enfermedad. Un cáncer de pulmón que ha afrontado en silencio y que le fue diagnosticada poco después de que le fuera detectado un cáncer similar a su hermano, que acabó falleciendo el pasado mes de junio.

"Estoy viva de milagro, pero lo estoy. Me han pasado cosas y sobrevivir ha sido una tarea jodida", confesó Massiel, que no pudo evitar la emoción al recordar los duros momentos que ha atravesado en los últimos años.

Todo comenzó hace dos años, cuando notó que su hermano Emilio hablaba con el mismo tono de voz que tenía su padre cuando falleció a causa de un cáncer de pulmón. Poco después, su hermano fue diagnosticado con la misma enfermedad, en un estado inoperable. "Yo empecé a somatizar todo el sufrimiento de mi hermano y comencé a sentirme muy mal", relató la cantante en 'De Viernes'.

| Mediaset

"Me hicieron todo tipo de pruebas y, efectivamente, había desarrollado un cáncer de pulmón", reveló la ganadora del Festival de Eurovisión de 1968. Ante este diagnóstico, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente a la artista para extirparle un pulmón. No obstante, tras la operación, Massiel tuvo que enfrentar un proceso aún más duro con el tratamiento de quimioterapia, al mismo tiempo que lidiaba con la pérdida de su hermano Emilio.

Cuando parecía que nada podía ir peor, Massiel sufrió un grave accidente en noviembre, al ser atropellada por un coche cuando salía del fisioterapeuta. "De repente, me vi en el suelo, sangrando como un cerdo. Me habían partido la frente, la nariz, la boca y la rodilla. Yo pensaba que Putin había tirado un cohete. Era un monstruo", describió la artista en 'De Viernes' sobre el impactante momento.

| Mediaset

"Tuve la suerte de no perder la conciencia, no dejaba de sangrar, pero yo hablaba. He tenido una operación de tres horas y media", detalló Massiel. Sin embargo, el accidente supuso un duro revés en su recuperación.

"Lo más doloroso" para ella es haber perdido el avance conseguido tras la quimioterapia: "Sigo con una recuperación muy lenta". "Lo que peor llevo es que todo lo que había recuperado después de la quimio se ha ido a tomar por saco, porque pierdo movilidad y fuerza en las piernas", concluyó la artista en 'De Viernes'.