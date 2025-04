Sonsoles Ónega la lía en pleno directo al no respetar las peticiones de un invitado

Lo que comenzó como una entrevista destinada a la visibilidad acabó sumido en un mar de incomodidad y errores en 'Y ahora Sonsoles'. El programa de Antena 3, conducido por Sonsoles Ónega, vivió este lunes un momento complicado en una entrevista. Lejos de desarrollarse con la serenidad esperada, fue escalando en tensión por diversas revelaciones que no contaban con el consentimiento del invitado.

El protagonista de esta historia era Rafael, un hombre que, en su privacidad, se transforma en Yasmín: su identidad femenina, con la que se siente libre al vestirse de mujer. La conversación, que pretendía abordar su experiencia personal y la convivencia de su identidad de género con su vida conyugal, se vio afectada por varios errores que generaron malestar tanto en él como en su esposa, presente entre el público.

Uno de los momentos más delicados surgió cuando Sonsoles Ónega, sin previo aviso, compartió públicamente la profesión de Rafael: "taxista". Su reacción fue inmediata, mostrando incomodidad: "¿No puedo decirlo o qué?", preguntaba la presentadora al notar su gesto. Acto seguido, se excusaba: "Perdóname, nadie me había dicho que esto no se podía decir".

Lejos de dejar el tema, Sonsoles Ónega quiso comprender el motivo del malestar: "¿Pero hay algún problema en esto?", insistía. Rafael lo dejaba claro con su respuesta: “No, que no quería mezclar una cosa con otra”. Aun así, la periodista intentó restarle importancia: "Bueno, pues no la mezclamos, pero da igual, tú tienes tu trabajo y tu vida".

En medio de la conversación, y mientras hablaban sobre el nombre femenino de Rafael, Sonsoles Ónega formulaba una pregunta: "Yasmín, tú estás casado con una mujer, ¿por qué te llamas así?". Rafael comenzaba a explicarse: "Porque mi mujer que se llama X...", pero ya era tarde. Sonsoles Ónega interrumpía, sabiendo que se le había escapado una información no consensuada: "Si ya lo he dicho yo, me estoy equivocando todo el rato contigo, todo mal".

Las cámaras captaron entonces a Claudia, la esposa de Rafael, que se encontraba entre el público. Sonsoles Ónega tuvo la intención de acercarse, pero ella negaba con la cabeza, dejando claro que no quería salir en pantalla. Aun así, las cámaras la enfocaron: "No quiere Claudia, bueno pues no quiere", comentaba la presentadora.

Al finalizar la entrevista, y ya en los últimos segundos del programa, Rafael se acercó a Sonsoles Ónega para hacerle una confidencia al oído. Sin embargo, los micrófonos captaron sus palabras: "Mi mujer se ha cabreado".