Miguel Lago se planta contra Sonsoles Ónega por lo que se llega a decir su programa

El último programa de 'Y ahora Sonsoles' estuvo marcado por un acalorado enfrentamiento entre la presentadora y Miguel Lago. Todo comenzó cuando se abordó la recomendación de la Unión Europea sobre la necesidad de que los ciudadanos dispongan de un kit de emergencia para afrontar crisis como guerras o pandemias. Para analizar el tema, 'Y ahora Sonsoles' contó con la presencia de Jaime Carvajal, especialista en situaciones de emergencia, que ofreció detalles sobre cómo estar preparados ante estos escenarios adversos.

"Ya no solo me refiero a un acontecimiento bélico, sino a eventos como la DANA, el Covid, el terremoto de Lorca... Hay numerosos casos que dejan claro que es importante prepararse para la sucesión de tragedias de ese calado", decía Jaime Carvajal. A lo largo de su intervención, explicó los elementos básicos que deberían componer un kit de emergencia, incluyendo pastillas potabilizadoras de agua, un saco de dormir y métodos para hacer fuego.

Sin embargo, la exposición no convenció a todos en el plató. Miguel Lago, con evidentes gestos de desaprobación, mostró su escepticismo respecto a la necesidad de difundir este tipo de mensajes. "Deberíamos aprender de supervivencia", comentó Sonsoles Ónega, tratando de enfatizar la relevancia del tema.

| Atresmedia

Sine mbargo, Miguel Lago no tardó en responder con contundencia: "En absoluto, no lo creo". Su desacuerdo fue tan rotundo que incluso exclamó: "Me niego, ¡no lo escuchéis! ¡No estoy de acuerdo para nada!", rechazando la premisa del programa.

"No hagáis ni caso", repitió en varias ocasiones, a lo que Sonsoles Ónega replicó sin rodeos: "Eso es una frivolidad". A la discusión también se sumó Nacho Gay: "En lugar de meter miedo a la gente con estas cosas es mejor que dedique el tiempo a evitar guerras y en lugar de estas tonterías".

La afirmación del colaborador provocó la reacción inmediata de Sonsoles Ónega, que se mostró tajante en su respuesta: "No digamos que son tonterías, por favor". Sin embargo, Miguel Lago no se retractó y defendió su postura: "Yo no voy a decir que sean tonterías, pero yo ya viví en el año 2020 colaborar a los discursos del pánico. Estoy cansado de que salga la Ursula Von Der Leyen a decir que vamos a morir todos".

| Atresmedia

En medio de la discusión, Sonsoles Ónega lanzó una frase con un tono irónico: "Uy, negacionistas de la prevención", lo que generó una nueva oleada de reacciones en el plató. Carmen Lomana comentó que "a la gente le gusta aterrorizar", afirmación con la que Miguel Lago coincidió. "¿Miguel, lo dices de verdad?", preguntó nuevamente la presentadora. "Totalmente. Este tipo de mensajes a la población hacen más mal que bien. Yo no caigo otra vez en alarmar al personal", sentenció el colaborador.

Para cerrar el debate, Sonsoles Ónega dejó clara su posición: "No sabía que estaba rodeada de negacionistas. Yo me tomo muy en serio la advertencia".