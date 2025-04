Tenso reencuentro entre Colate y Patricia Pérez en 'De Viernes' tras su ruptura pasada

'De Viernes' vivió un momento único con el inesperado reencuentro entre Colate y Patricia Pérez. El exmarido de Paulina Rubio regresó al plató de Telecinco para abordar nuevamente los complejos asuntos legales que mantiene con la cantante mexicana. Sin embargo, también protagonizó una emotiva interacción con la colaboradora Patricia Pérez.

Durante la entrevista, Beatriz Archidona no perdió la oportunidad de invitar a Colate a enviar un mensaje a su expareja. Y es que no es la primera vez que visita 'De Viernes', pero, la vez anterior Patricia Pérez aún no formaba parte del equipo.

En la intervención anterior, Colate fue al recordar su relación con Patricia Pérez: "Hice que se cambiase de cadena, que le diesen un programa nuevo. Creo que ella no fue muy agradecida conmigo a pesar de lo mucho que le ayudé. También acabó un poco mal".

| Mediaset

Este viernes, sin embargo, las palabras entre ambos fueron mucho más conciliadoras. Beatriz Archidona, sabedora de la tensión que podría generar este encuentro, facilitó el diálogo entre los dos: "Vamos a acabar la entrevista como la has empezado, que has saludado a todos, caras conocidas y queridas. Patricia, no sé si quieres decir algo a Colate".

Patricia Pérez, visiblemente reservada, solo respondió con un breve "Hola, ¿qué tal?", mientras que Colate, por su parte, se mostró más abierto y cálido: "Me alegro de verte, hace muchos años. Estoy muy contento y orgulloso de cómo has llevado la vida y las cosas que te han pasado y de verdad te lo digo con cariño y admiración, así que me alegro mucho".

En su respuesta, Patricia Pérez, con una sonrisa algo contenida, se limitó a decir: "Muchas gracias. Yo... nada, no, yo ya te conocí mayor, con una vida hecha, y la seguí, o sea, que muchas gracias". La interacción, aunque cordial, dejó entrever una clara carga emocional y de tensión no resuelta.

Recordamos que, en audiencias, 'De Viernes' bajó más de un punto de share hasta un 10,9% y 894.000 seguidores con la entrevista a Gloria Camila.