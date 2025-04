Javi de Hoyos se rompe en 'D Corazón' con su confesión más íntima ante Anne Igartiburu

Javi de Hoyos ha vivido su programa de 'D Corazón' más emotivo tras una sorpresa por parte del equipo. En los próximos días, el periodista ampliará su presencia en La 1 con su participación en 'La Familia de la Tele'. Es por ello que 'D Corazón' ha hablado de este nuevo formato, que llegará a las tardes el próximo 22 de abril.

"Me hace muy feliz especialmente porque mi padre cuando ve la tele y me dices algo bonito siempre dice: lo que te ha dicho Anne, lo que te ha dicho Anne. Él y mi madre están encantados de que esté en este programa. Me hace muy feliz estar aquí, en 'D Corazón'", indicaba Javi de Hoyos, visiblemente emocionado, hablando de su etapa en 'D Corazón'.

"Soy muy feliz de estar aquí, de verdad. Me habéis dado un hueco y estar contigo, que eres una pedazo de profesional, que te veía siempre me fascina. Y con el equipo...", añadía, dejando claro que seguirá en 'D Corazón' pese al estreno de 'La Familia de la Tele'.

De este modo, Anne Igartiburu daba paso a una sorpresa inesperada. "Hemos dicho que teníamos una sorpresa para alguno de vosotros, pues esto es lo que tenemos, el mensaje que nos ha llegado para ti", decía la presentadora de 'D Corazón'.

| RTVE

"Te mando un beso grandísimo, sabes que te quiero mogollón. Siempre has dicho que soy tu ángel de la guarda, pero creo que no eres consciente de que hasta que punto fuiste tu el mío. Siempre has sido mi luz en mi oscuridad, a lo largo de mi vida, y siempre vas a ser una persona super especial e importante, de las más importantes de toda mi vida. No hay amigo más maravilloso que tú. Creo que hay gente que no es consciente del tesoro que eres y espero que mucha más gente a lo largo de tu vida se vaya dando cuenta de eso", decía un mensaje de Jessica, amiga de Javi de Hoyos.

"Ella es mi ángel de la guarda porque yo sufrí bullying en la infancia. Me gustaría darle las gracias por ser mi amiga. Ojalá que los chicos y las chicas que sufran bullying en el colegio tengan a una Jessica en su vida porque la gente que somos distintas a mí me llaman marica o chapas... Yo odiaba ir al colegio, pero de golpe apareció en mi vida ella que era la persona que me defendía de todo y por eso digo que es mi ángel de la guarda", explicaba el periodista, visiblemente emocionado.