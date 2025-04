Semifinal de infarto en 'Maestros de la Costura Celebrity' con una doble expulsión

'Maestros de la Costura Celebrity' emitió ayer, 9 de abril, su novena gala. Después de los cambios que ha sufrido estas semanas en su emisión, por fin conocemos quienes son los cuatro semifinalistas. Fue una semifinal llena de talento, emociones y decisiones que han marcado el camino hacia la gran final.

La última gala fue un auténtico torbellino de emociones. Una doble expulsión, se exploró el arte del teñido natural, reprodujeron diseños de alta costura y visitaron el taller de Marta Rota para superar una exigente prueba. Como broche de oro, un emotivo homenaje a Cristóbal Balenciaga marcó el camino hacia el último pase a la gran final.

El primer reto de la noche propuso a los aprendices una prueba de diseño, confección y teñido utilizando tintes naturales. Contaron con la visita de Gavina Ligas y Ayako Yokota de Atelier Aletheia, especialistas en pigmentos vegetales y técnicas de teñido artesanal.

| RTVE

Terre conquistó al jurado con su vestido corto llamado 'Morena', Laura Sánchez dominó bien el teñido, pero la cremallera no tanto. Pilar Rubio se desenvolvió bien en el teñido utilizando varios colores al estilo hippie de los años 60, Edu Soto no arriesgó ni en color ni en confección. Eduardo Casanova siguió fiel a su estilo, aunque no estuvo a la altura de la semifinal. Por último, Carmen Farala se coronó una prueba más como la mejor. El ránking lo ocupó Carmen Farala seguida de Terre, Pilar Rubio, Edu Soto y Laura Sánchez. Eduardo Casanova no superó las exigencias de la prueba y se convirtió en el primer expulsado de la noche.

En el segundo reto, visitaron TOT-HOM, la casa de moda de Marta Rota y se enfrentaron a la prueba por equipos. Carmen Farala eligió a Laura Sánchez como compañera dejando a Pilar Rubio, Edu Soto y Terre en el otro taller. Terre, al ser la segunda mejor de la prueba anterior, pudo elegir qué vestido haría cada equipo.

El equipo de Carmen Farala no eligió bien las telas y su confección fue muy difícil. Mientras que los demás trabajaron con mayor fluidez. Al finalizar el tiempo, las primeras finalistas de 'Maestros de la Costura Celebrity' fueron Terre y Pilar Rubio.

| RTVE

Y para finalizar una noche decisiva, el taller homenajeó al gran Cristobal Balenciaga. Edu Soto eligió qué vestido iba a reproducir cada uno. Para él escogió un vestido negro con volantes fucsia, de dificultad media. A Laura Sánchez le entregó el vestido sobre negro, aparentemente el más sencillo, y a Carmen Farala le adjudicó el vestido rojo de tres capas con volantes, el más complicado de todos.

Carmen Farala, para sorpresa de nadie, volvió a brillar aunque tuvo ciertos nervios y Edu Soto consiguió salvarse de la caída. Desgraciadamente Laura Sánchez no superó esta prueba y se convirtió en la segunda expulsada de la noche.

De esta forma, Pilar Rubio, Terre, Edu Soto y Carmen Farala son los cuatro finalistas que lucharán en una última batalla por el maniquí de cristal de 'Maestros de la Costura Celebrity' y los 50.000 € para la ONG que elija.