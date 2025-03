'Maestros de la Costura Celebrity' vive su expulsión más dolorosa cerca de la final

La tensión sigue creciendo en la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', a medida que los concursantes se acercan a la gran final. Ya en la rrecta final, los nervios están a flor de piel, y cada uno de ellos lucha por presentar las mejores propuestas creativas ante el exigente jurado. Esta semana, 'Maestros de la Costura Celebrity' vivió un giro con la expulsión de un concursante muy querido, que se despidió tras una de las pruebas más desafiantes hasta la fecha.

De este modo, Laura Sánchez, Canco Rodríguez y Edu Soto se enfrentaron a una prueba en la que debían trabajar con mantones de manila, un material que provocó un gran reto. Con flecos delicados y bordados intrincados, los participantes debían confeccionar una prenda utilizando este complicado tejido, un desafío que no fue nada fácil. "Es muy difícil porque los flecos se pueden enredar y da mucha pena meterles la tijera y estropear los bordados, el enrejado o la seda", explicó Palomo Spain.

Aunque los tres lograron finalizar sus creaciones, fue Edu Soto quien se destacó con la mejor propuesta de la prueba. Por otro lado, Canco Rodríguez no logró impresionar al jurado de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Lorenzo Caprile fue claro al anunciar su expulsión: "El aprendiz que no continúa en el taller es... Canco. Tu prenda está esbozada, pero muy mal terminada, mal cosida y rematada".

| RTVE

El actor, visiblemente afectado, expresó su frustración: "Aquí otra vez", refiriéndose a su segunda salida del concurso, esta vez sin posibilidad de repesca. A pesar de la derrota, Canco Rodríguez mostró una actitud agradecida: "Siento agradecimiento por haber estado aquí y haber tenido una doble vida".

Antes de irse, Canco Rodríguez compartió un emotivo momento con sus compañeros y con el público, asegurando su apoyo a un compañero. "Quiero que gane Edu Soto, pero sé que va a ganar Eduardo Casanova", afirmó el concursante. A pesar de las apuestas, el actor transmitió toda su suerte a Edu Soto y le entregó un anillo, amuleto que usa en momentos difíciles, como símbolo de su buena fortuna.

Para dar un toque aún más emocional a su despedida, Edu Soto no dudó en correr a por un canasto lleno de claveles rojos. Los repartió entre los miembros del jurado y sus compañeros, en un gesto que reflejó la emoción y la pasión con la que Canco Rodríguez vivió 'Maestros de la Costura Celebrity'.