Surta a la llum el nou projecte d'Isabel Rábago després de ser acomiadada de Telecinco

Després de més de vint anys vinculada a Mediaset, Isabel Rábago es va acomiadar al desembre del seu lloc a 'Vamos a ver', cosa que va marcar un gir inesperat en la seva trajectòria professional. Tot i que la periodista va decidir abordar els rumors sobre la seva sortida a través d'un comunicat, ha mantingut silenci respecte als detalls del seu pròxim projecte. No obstant això, sembla que el seu futur immediat podria estar lluny dels focus televisius.

"Vull deixar ben clar que, al llarg de la meva llarga vinculació amb Mediaset, mai se m'ha donat cap toc d'atenció. Ni se m'ha advertit, ni se m'ha suggerit modificar la meva manera de treballar", va expressar en el seu comunicat, desmentint qualsevol especulació sobre un acomiadament per motius disciplinaris.

A més, Isabel Rábago va mencionar directament Joaquín Prat per negar una suposada mala relació. "Vull deixar molt clar que la meva relació amb Joaquín Prat és excel·lent igual que amb la resta dels presentadors, Patricia Pardo, Verónica Dulanto. Igual que amb el 95% dels meus companys de plató, perquè estic súper orgullosa de treballar al seu costat", va afirmar la periodista.

| Mediaset

Ara, segons ha avançat El Confidencial Digital, Isabel Rábago hauria decidit centrar-se en la seva altra gran passió: el dret. La periodista, que va completar fa uns mesos el Màster d'Accés a l'Advocacia i recentment es va col·legiar com a advocada exercint, estaria apostant per aquesta nova faceta professional. Cal recordar que Isabel Rábago va iniciar els seus estudis de dret fa cinc anys, compaginant-los amb la seva feina a televisió, i ara sembla disposada a dedicar-se plenament a aquesta nova etapa.

En aquest temps, la que va ser col·laboradora de Telecinco ha aprofitat per gaudir de la seva vida personal, visitant destinacions com Sevilla i Holanda. Encara que han sorgit rumors sobre possibles ofertes televisives de cadenes com Antena 3 o TVE, la seva prioritat actual seria consolidar-se com a advocada. Per tant, Isabel Rábago hauria deixat en un segon pla qualsevol possibilitat de tornar als platós. D'aquesta manera, la seva decisió d'iniciar una carrera en l'àmbit jurídic marca un canvi significatiu després de dècades dedicada al món televisiu.