Joaquín Prat dice lo que muchos piensan tras la confesión de Lucas sobre su nariz

Si de algo se está hablando en los medios esta semana es de las claras declaraciones que hizo el otro día Lucas (Andy y Lucas) en 'El Hormiguero'. El cantante se rompió en directo después de aguantar un aluvión de críticas por su aspecto físico tras una operación de nariz fallida.

Lucas aseguró que no quiso compartir detalles sobre lo que le había pasado, pero que, tras la presión sufrida, decidió contar lo que le pasó: "Tenía una desviación del tabique, se me operó y fui muy mal enfermo. Al minuto me quité las gasas y no cicatrizó como debía".

Joaquín Prat ha sido uno de los muchos en poner este tema sobre la mesa para exponer lo que mucha gente piensa. En su programa 'Vamos a ver' ha mostrado su apoyo al artista: "Un abrazo enorme para Lucas". "La gente es muy cruel, se ha dicho absolutamente de todo en cuanto al por qué de esa nariz", ha expuesto también Verónica Dulanto.

| Mediaset

Joaquín Prat ha roto una lanza a favor del cantante: "Es él el que se mira todos los días en el espejo y él lo cuenta cuando quiere". También, ha querido tratar la crueldad que muchas veces existe en las redes sociales: "Pongamos el foco en esa gente que se dedica desde perfiles falsos, fundamentalmente porque sois muy valientes, a criticar cualquier cosa que uno diga en los medios de comunicación".

Pero no se ha quedado ahí, el presentador de 'Vamos a Ver' ha arremetido directamente contra todos aquellos perfiles dedicándoles unas ácidas palabras: "Muchas veces, por cierto, con faltas de ortografía, lo que significa que sois unos analfabetos funcionales", ha continuado Joaquín Prat. "En el pecado lleváis la penitencia, porque tomarse dos minutos para decir cualquier barbaridad en un perfil de redes sociales indica lo miserable de vuestras vidas. Así que lo disfrutéis", ha rematado el periodista.

Lo que está claro es que con un comentario escrito en a penas segundos puede hacer mucho daño al protagonista, pero también a su entorno. Como bien dijo Lucas, el verdadero valor de su carrera es su música: "¿Nadie se va a fijar en la música que hacemos? Yo creo que algo bueno habremos hecho".