Nadie esperaba el reencuentro de Isabel Rábago tras ser despedida de Telecinco

Isabel Rábago ha vuelto a ser noticia tras compartir una emotiva fotografía junto a Rocío Carrasco en sus redes sociales. La periodista, que recientemente ha desmentido los motivos de su despido como colaboradora de Telecinco, ha demostrado estar enfocada en disfrutar de su tiempo libre rodeada de amigos. Isabel Rábago ha decidido alejarse de los rumores sobre su futuro en la televisión junto a Rocío Carrasco.

"Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena. Jamás", aseguró en un comunicado Isabel Rábago sobre su despido de Telecinco.

Además, Isabel Rábago mencionó directament a Joaquín Prat para negar una supuesta mala relación. "Quiero dejar muy claro que mi relación con Joaquín Prat es excelente igual que con el resto de los presentadores, Patricia Pardo, Veronica Dulanto. Igual que con el 95% de mis compañeros de plató. Estoy súper orgullosa de trabajar a su lado".

| @rabagoisabel

Este fin de semana, Isabel Rábago viajó hasta a la ciudad de Sevilla para asistir al espectáculo "Rocío Jurado: el musical", producido por Rocío Carrasco y protagonizado por Anabel Dueñas. Tras disfrutar del tributo a "La más grande", ambas se reunieron entre bastidores y sellaron el encuentro con un cálido abrazo. Todo inmortalizado en una fotografía que Isabel Rábago compartió en Instagram con un mensaje cargado de significado: "Y aquí seguimos… ¡en pie!".

La comentada imagen refleja la cercanía y apoyo mutuo entre ambas, que han mantenido una relación estrecha desde la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En dicho proyecto, emitido en Telecinco, Rocío Carrasco narró los episodios de presunto maltrato sufridos por parte de su exmarido, Antonio David Flores. Fue entonces cuando Isabel Rábago se convirtió en una firme defensora de Rocío Carrasco, lo que le valió tanto elogios como críticas en los programas.