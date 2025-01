Isabel Rábago se atreve a mencionar a Joaquín Prat tras ser despedida de 'Vamos a ver'

Isabel Rábago ha salido al paso de las informaciones que han circulado tras su reciente y sorpresiva salida de Mediaset. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la periodista ha rechazado los rumores sobre los motivos de su despido. Además, también ha anunciado acciones legales contra las publicaciones que, según ella, han difundido datos falsos que afectan a su reputación profesional.

Aunque Isabel Rábago no ofreció su versión sobre los hechos, dejó claro que no permitirá que las acusaciones sobre su supuesta mala relación con compañeros de trabajo dañen su trayectoria. Entre las afirmaciones cuestionadas figura un artículo del portal Informalia, que citaba a fuentes cercanas a Unicorn Content y a Telecinco para describir un presunto "ambiente no agradable". Según la publicación, Isabel Rábago apenas interactuaba con sus compañeros salvo con algunos como Marta López o Kike Calleja y solía protagonizar enfrentamientos dentro y fuera del plató.

"Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena. Jamás", aseguró en su comunicado Isabel Rábago.

| Mediaset

De este modo, Isabel Rábago ha mencionado directament a Joaquín Prat para negar una supuesta mala relación. "Quiero dejar muy claro que mi relación con Joaquín Prat es excelente igual que con el resto de los presentadores, Patricia Pardo, Veronica Dulanto. Igual que con el 95% de mis compañeros de plató. Estoy súper orgullosa de trabajar a su lado".

"Mi relación con toda la dirección, encabezada por Oscar de la Fuente, mis coordinadoras y el magnífico equipo de redacción de 'Vamos a Ver' es inmejorable, excepcional. Lo hago extensivo a toda mi productora Unicorn. No es cierto la imagen conflictiva o de mala compañera que se pretende proyectar sobre mí, en un intento de desprestigiarme profesional y personalmente", añadía.

Con estas palabras, Isabel Rábago ha querido cortar de raíz con todos los rumores que han apuntado a que su despido era por su mala relación con sus compañeros en plató. Además, ha anunciado medidas legales por los falsos rumores.