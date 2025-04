RTVE revoluciona 'Cine de Barrio' con un nuevo enfoque y contextualizará sus películas

'Cine de Barrio' es un programa de la televisión pública que promociona el cine español. Cada sábado, presenta películas de nuestro cine con invitados relacionados con este medio que comentan la película que se emite ese día y hablan de su trayectoria profesional y personal.

El espacio se estrenó el 10 de julio de 1995 en La 2 y pasó a La 1 en octubre de ese mismo año con José Manuel Parada al frente. Desde entonces, lo han presentado figuras como Carmen Sevilla, Inés Ballester, Concha Velasco y Alaska. Inés Ballester es la actual presentadora, que retomó la conducción el 23 de septiembre de 2023.

Ahora, según ha anunciado la cuenta oficial de RTVE Comunicación y Participación, el programa se enfrentará a nuevos cambios. 'Cine de barrio' contextualizará las películas en la época en la que se rodaron. Esta innovación no es más que una respuesta a las peticiones recibidas por la Defensora de la Audiencia de RTVE sobre algunos títulos del programa de cine clásico español.

| RTVE

Esto será una medida que la cadena pública tomará en relación a las "actitudes machistas y sexistas" que hay en algunas de las escenas de estas cintas. Así, el programa de títulos clásicos incorporará al inicio de sus películas, cuando su contenido lo precise, una frase informando de la época y el contexto en el que se rodaron.

La frase que se incluirá al inicio de las películas será la siguiente. "Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época". De esta forma, RTVE atiende una recomendación de la Defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, en respuesta a las quejas del público por títulos con actitudes machistas y sexistas.

| RTVE

Este nuevo movimiento ha recibido algunas críticas. Entre ellas, la de Manu Marlasca, vía X, que ha obligado al presidente de RTVE, José Pablo López, a responder. El periodista ha expresado lo siguiente: "El plan para idiotizar a la sociedad sigue adelante sin fisuras".

El presidente, citando su mensaje, le ha contestado lo siguiente. "Querido Manuel, lo que tú llamas "idiotizar" otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas".

Pero no se ha quedado ahí: "Todo bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas españolas de los años 60. Queda mucho por hacer aunque tú lo veas todo conquistado. Hace poco un alto cargo de RTVE me preguntó qué me parecía que ya no se pudieran hacer chistes de 'mariquitas'", ha sentenciado.